Condenada a nueve meses de prisión por dejar a su hijo de dos años solo en el coche 40 minutos

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena de nueve meses de prisión impuesta a una mujer tras dejar a su hijo de dos años solo y con el vehículo cerrado en el aparcamiento de un centro comercial, durante más de 40 minutos, al entender que creó una situación de "grave desamparo" y "potencial riesgo" para el menor.

La sentencia de la Sección Segunda, consultada por Europa Press, ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa, que sostenía que "no existía intención alguna de abandonar a su hijo", y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en julio por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, por un delito de abandono temporal de menores. La resolución mantiene, además de la pena de cárcel, la prohibición de aproximación a menos de 200 metros del menor durante un año y nueve meses.

Los hechos se remontan al 9 de mayo de 2025, cuando la acusada dejó al menor dormido en su sillita de seguridad dentro del coche, estacionado en el aparcamiento del centro comercial Torrecárdenas, sin supervisión y con las puertas cerradas, entre las 20,11 y las 20,53 horas.

La Audiencia subraya que para apreciar el delito no es necesario un peligro concreto, sino que basta con que la conducta resulte "ex ante peligrosa", al situar al niño "fuera del ámbito protector de la guarda".

La Sala rechaza los argumentos de la defensa, que alegó una mera "dejación" o "pérdida de vista", y considera acreditado el abandono a partir de las declaraciones de los agentes, del personal de seguridad y de las grabaciones del aparcamiento.

Un guardia de seguridad fue quien alertó de la presencia del menor en el vehículo y se realizaron varios avisos por megafonía sin éxito, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que tuvo que esperar un "largo lapso temporal" hasta que apareció la acusada. La Audiencia destaca, además, que la mujer iba acompañada de otros adultos con los que pudo dejar al niño.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos