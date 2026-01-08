Procesadas 47 personas físicas por delitos de corrupción entre abril y septiembre del pasado año

En el mismo periodo, dictaron 34 sentencias, 27 de las cuales fueron total o parcialmente condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo y tercer trimestre de de 2025 un total de 10 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 47 personas, todas ellas físicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

En el segundo trimestre los procedimientos concluidos fueron 7 y las personas físicas respecto de las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, 7. En el tercer trimestre, los órganos judiciales concluyeron 3 procedimientos que afectaban a 20 personas físicas. En ninguno de los dos periodos se contabilizaron personas jurídicas.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al semestre comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 34: 19 en el segundo trimestre y 15 en el tercero.

Sentencias dictadas

Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 34 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 27 fueron total o parcialmente condenatorias y 7, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en cuatro de cada cinco casos (el 79,4 %).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos