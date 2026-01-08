Procesadas 47 personas físicas por delitos de corrupción entre abril y septiembre del pasado año
En el mismo periodo, dictaron 34 sentencias, 27 de las cuales fueron total o parcialmente condenatorias
NoticiaElDerecho.com
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo y tercer trimestre de de 2025 un total de 10 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 47 personas, todas ellas físicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
En el segundo trimestre los procedimientos concluidos fueron 7 y las personas físicas respecto de las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, 7. En el tercer trimestre, los órganos judiciales concluyeron 3 procedimientos que afectaban a 20 personas físicas. En ninguno de los dos periodos se contabilizaron personas jurídicas.
Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 34 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 27 fueron total o parcialmente condenatorias y 7, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en cuatro de cada cinco casos (el 79,4 %).
