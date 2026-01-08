BGI-LAW incorpora en Marbella a dos especialistas en derecho inmobiliario

Salvador Luna y Anaís Márquez cuentan con una consolidada experiencia internacional que permitirá a la oficina marbellí seguir atendiendo de forma más profesionalizada a la clientela extranjera que reside en la Costa del Sol

BGI-LAW sigue creciendo en la Costa del Sol y acaba de incorporar a dos nuevos perfiles a su oficina de Marbella especializados en derecho inmobiliario y con conocimiento en el ámbito internacional que permitirá seguir prestando servicio a los clientes extranjeros que residen en Málaga.

Salvador Luna está especializado en derecho inmobiliario y sucesorio; y se incorpora a BGI LAW para ofrecer un asesoramiento jurídico caracterizado por un trato plenamente individualizado a clientes extranjeros, prestando servicios en español, inglés y ruso y adaptando cada caso a las particularidades culturales y legales de cada persona.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, Salvador Luna cuenta con formación internacional en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y tiene un Máster en Relaciones Internacionales y Migraciones.

Su trayectoria académica y sus más de cinco años de experiencia viviendo en Rusia aportan una marcada perspectiva internacional a su práctica profesional.

Por su parte, Anaís Márquez es graduada en Derecho y Máster en Abogacía y Procura por la Universidad de Málaga. Cuenta con una sólida formación internacional tras realizar cuatro años de English Law Studies que la ha llevado a especializarse en el sistema jurídico anglosajón (Common Law), y a ser miembro asociado del Institute of Paralegals del Reino Unido.

La experiencia académica de Anaís Márquez se complementa con una estancia internacional en la Universidad Adam Mickiewicz de Polonia, adquiriendo con ello una valiosa perspectiva en materia de derecho comparado.

Anaís se incorpora a la oficina de Marbella de BGI LAW como abogada junior en el Departamento Extrajudicial de la firma y enfocada en el ámbito del Derecho Inmobiliario, tan importante para la oficina. Desde esta posición, ayudará en el asesoramiento en la totalidad del proceso de inversión inmobiliaria y análisis de riesgos, prestando servicios en español e inglés.

Julio Aguado, presidente de BGI-LAW, ha destacado que “la incorporación de Salvador Luna y Anaís Márquez responden al proceso de crecimiento continuado que está protagonizando la oficina de Marbella de BGI-LAW desde hace unos años y tiene que ver con la implicación y protagonismo que el despacho está adquiriendo como referente de las grandes operaciones inmobiliarias que se están llevando a cabo en la Costa del Sol”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos