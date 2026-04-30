Bird & Bird promociona a Jorge Sanz como nuevo socio de Laboral

Con esta promoción, Bird & Bird reconoce la trayectoria profesional de Sanz, quien se incorporó al despacho en 2020 y hasta la fecha ocupaba el cargo de Counsel

Bird & Bird Spain ha promocionado a Jorge Sanz como nuevo socio del departamento de Laboral, reforzando así una de las áreas estratégicas del despacho en su oficina de Madrid.

Esta promoción reconoce la sólida trayectoria profesional de Sanz, quien se incorporó a la firma en 2020 y hasta la fecha ocupaba el cargo de Counsel.

Licenciado en Derecho Hispano-Francés por la Universidad Complutense de Madrid en 2013, Sanz ha completado su formación con diversos másteres de especialización internacional en países como Francia, Estados Unidos y los Países Bajos.

Con más de diez años de experiencia en el ámbito del Derecho Laboral, el nuevo socio de Bird & Bird asesora de forma habitual a clientes nacionales e internacionales en todo tipo de cuestiones jurídico-laborales. Su práctica incluye procesos de reestructuración, despidos, asuntos de Seguridad Social y conflictos colectivos, así como el apoyo recurrente en la gestión diaria de personal. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la dirección y defensa de procedimientos judiciales, tanto ante la jurisdicción social como contencioso-administrativa, y ha participado en relevantes procesos de negociación colectiva.

El área de Laboral de Bird & Bird en Madrid, que cuenta con 12 abogados, es una de las de mayor tamaño de la oficina española. Bajo el liderazgo del socio Miguel Pastur, el departamento ha asesorado durante el ejercicio 2025 en un elevado volumen de asuntos laborales —entre ellos, más de 200 procedimientos judiciales— prestando un acompañamiento integral en todas las áreas del Derecho del Trabajo, tanto en el ámbito contencioso como no contencioso, a clientes nacionales e internacionales.

Para Miguel Pastur, esta promoción “es el reflejo natural del compromiso, la excelencia técnica y la implicación de Jorge con nuestros clientes y compañeros y con el proyecto de Bird & Bird, así como sus valores e integridad tan alineados con la cultura del despacho”. En su opinión, “este nombramiento refuerza nuestra capacidad para seguir ofreciendo un asesoramiento laboral de primer nivel, especialmente en un contexto de creciente complejidad normativa y profunda transformación del mercado de trabajo”.

Por su parte, Jorge Sanz ha señalado que afronta esta nueva etapa “con enorme ilusión y responsabilidad”, y ha añadido que “es un orgullo formar parte de una firma como Bird & Bird, con un proyecto sólido y una clara vocación internacional”. En este sentido, ha subrayado su voluntad de “seguir aportando valor a los clientes y contribuyendo al crecimiento del área de Laboral, junto a un equipo del máximo nivel”.

Con esta promoción, Bird & Bird reafirma su apuesta por el talento interno y consolida el crecimiento sostenido de su práctica laboral en España.

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