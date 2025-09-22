BPV Abogados lanza el área de Propiedad Industrial e Intelectual con José Antonio Sanmartín como socio

BPV Abogados refuerza su práctica con la incorporación de José Antonio Sanmartín como socio de la oficina de Madrid, quien liderará la nueva área de Propiedad Industrial e Intelectual.

Con este movimiento, el despacho amplía las capacidades de su sede en Madrid, inaugurada hace apenas un año, y da un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación.

José Antonio Sanmartín cuenta con más de 30 años de experiencia en litigación civil, mercantil y penal, con más de 20 de ellos dedicados a la propiedad industrial e intelectual. Su práctica se centra en litigios de derechos de autor, marcas, diseños, patentes, competencia desleal y procedimientos de control aduanero, habiendo asesorado a compañías líderes de los sectores cultural, tecnológico y del entretenimiento.

Desde 2015 representa en España a la Motion Picture Association (MPA), la asociación que agrupa a los principales estudios cinematográficos estadounidenses, en todas sus acciones legales contra la piratería, labor reconocida en 2022 con el premio de la MPA a la mejor estrategia mundial antipiratería.

Además, es un conferenciante habitual en foros internacionales de referencia, como el Festival de Cannes, la Intellectual Property Owners Association (IPO) en Washington y Los Ángeles, y la Content Overseas Development Association (CODA) en Tokio, entre otros. Asimismo, ha sido distinguido por directorios legales internacionales como Legal 500, Chambers & Partners, World Trademark Review, IAM Patent y Managing IP Awards.

En palabras de Guillermo Briones, socio director de BPV Abogados, "estamos orgullosos de incorporar a José Antonio Sanmartín como socio de Propiedad Industrial e Intelectual. Su experiencia y reconocimiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual refuerzan la propuesta de valor de BPV Abogados y nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio altamente especializado en un área clave para el desarrollo empresarial”.

