BPV Abogados lanza el área de Propiedad Industrial e Intelectual con José Antonio Sanmartín como socio

Con este movimiento, el despacho amplía las capacidades de su sede en Madrid, inaugurada hace apenas un año, y da un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación.
José Antonio Sanmartín cuenta con más de 30 años de experiencia en litigación civil, mercantil y penal, con más de 20 de ellos dedicados a la propiedad industrial e intelectual. Su práctica se centra en litigios de derechos de autor, marcas, diseños, patentes, competencia desleal y procedimientos de control aduanero, habiendo asesorado a compañías líderes de los sectores cultural, tecnológico y del entretenimiento.
Desde 2015 representa en España a la Motion Picture Association (MPA), la asociación que agrupa a los principales estudios cinematográficos estadounidenses, en todas sus acciones legales contra la piratería, labor reconocida en 2022 con el premio de la MPA a la mejor estrategia mundial antipiratería.
Además, es un conferenciante habitual en foros internacionales de referencia, como el Festival de Cannes, la Intellectual Property Owners Association (IPO) en Washington y Los Ángeles, y la Content Overseas Development Association (CODA) en Tokio, entre otros. Asimismo, ha sido distinguido por directorios legales internacionales como Legal 500, Chambers & Partners, World Trademark Review, IAM Patent y Managing IP Awards.
En palabras de Guillermo Briones, socio director de BPV Abogados, "estamos orgullosos de incorporar a José Antonio Sanmartín como socio de Propiedad Industrial e Intelectual. Su experiencia y reconocimiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual refuerzan la propuesta de valor de BPV Abogados y nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio altamente especializado en un área clave para el desarrollo empresarial”.