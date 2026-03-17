Brecha de género, requisito de habitualidad para alta en RETA y uso de IA, son algunas de las novedades laborales que recoge el Memento Social de Lefebvre

La obra analiza el deber de informar a la representación legal de los trabajadores sobre el uso de algoritmos o sistemas de IA en la gestión laboral

Lefebvre recopila en el manual las últimas actualizaciones en materia laboral destacando, entre otras, los cambios en los permisos por cuidado al menor, y la reciente jurisprudencia sobre el control del crédito horario de los representantes de los trabajadores.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, lanza una nueva edición de su Memento Social, un manual de referencia que proporciona el análisis exhaustivo de las leyes y reformas legislativas más relevantes para los profesionales jurídicos especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Igualmente, en el marco de su apuesta por la divulgación de la actualidad jurídica, Lefebvre celebrará el 28 de abril el Congreso Laboral, que dirige el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Sempere Navarro. Bajo su tutela, el evento reunirá a expertos, juristas y profesionales para debatir sobre las novedades que marcan la evolución de las relaciones laborales en las empresas en España.

Destacan en esta nueva edición del Memento Social:

La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor.

por nacimiento y cuidado de menor. La equiparación en el acceso al complemento para la reducción de la brecha de género de hombres y mujeres tras la nueva doctrina del TJUE y el nuevo criterio de la DGOSS.

de hombres y mujeres tras la nueva doctrina del TJUE y el nuevo criterio de la DGOSS. El uso de la prueba de detectives para el control del crédito horario de los representantes legales de los trabajadores y la necesidad de su justificación genérica, así como otras novedades jurisprudenciales en materia de elecciones sindicales (consideración de licencia retribuida del tiempo empleado por los miembros de las mesas electorales; validez del voto telemático…).

para el control del crédito horario de los representantes legales de los trabajadores y la necesidad de su justificación genérica, así como otras novedades jurisprudenciales en materia de elecciones sindicales (consideración de licencia retribuida del tiempo empleado por los miembros de las mesas electorales; validez del voto telemático…). La delimitación del requisito de habitualidad de la actividad económica para que proceda el alta en el RETA, según la nueva doctrina del TS. Esta novedad es especialmente relevante para determinados perfiles profesionales y actividades económicas.

Inteligencia Artificial (IA) y contratación

El Memento Social de Lefebvre incorpora igualmente cambios relacionadas con la transformación tecnológica del entorno laboral. Entre los principales subraya el deber de informar a la representación legal de los trabajadores sobre el uso de algoritmos o sistemas de IA en la gestión laboral, una obligación que adquiere cada vez mayor relevancia en el ámbito de los recursos humanos. En materia de contratación, el Memento analiza el desarrollo del régimen jurídico de los contratos formativos, así como diferentes criterios interpretativos relacionados con el tiempo de trabajo; el trabajo a distancia; el trabajo a tiempo parcial o la concurrencia entre ley y convenio colectivo en casos de sucesión de empresa.

Protección social y negociación colectiva

En el área de la protección social, el manual recoge los nuevos criterios para la determinación de la unidad de convivencia en el Ingreso Mínimo Vital en casos de custodia compartida o la acreditación de la pareja de hecho. También, se abordan las interpretaciones jurisprudenciales relacionadas con planes de igualdad, negociación colectiva y representación de los trabajadores.

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