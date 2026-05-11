Pérez-Llorca continúa su expansión en Latinoamérica con la integración de Miranda & Amado en Perú

La firma integrada contará con cerca de 1.300 profesionales a nivel global y una presencia destacada en México, Colombia y Perú

Miranda & Amado y Pérez-Llorca han alcanzado un acuerdo de integración plena, jurídica y económica, para crear la principal firma legal en Iberoamérica.

Se trata de un hito sin precedentes en el mercado peruano: la primera fusión completa entre una firma líder local y un despacho iberoamericano de primer nivel.

Está previsto que la integración se complete en las próximas semanas, una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los órganos de gobierno de ambas firmas.

Una plataforma de dimensión iberoamericana

Con la incorporación de los aproximadamente 240 integrantes de Miranda & Amado, Pérez-Llorca alcanzará los 1.300 profesionales a nivel global, con cerca de 700 personas en Latinoamérica, consolidando una presencia en México, Colombia y Perú que la posiciona como el socio de referencia para grandes compañías internacionales, bancos de inversión y financial sponsors con intereses en la región.

La complementariedad de ambos equipos permitirá a la firma integrada asesorar con igual solidez en operaciones locales y en los flujos de inversión hacia el Perú provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio, además de consolidarse como un actor principal en las mayores controversias internacionales vinculadas a los países iberoamericanos. Los socios de Miranda & Amado se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave.

Trayectoria y reconocimiento de primer nivel

Ambas firmas acumulan un historial de excelencia avalado por los principales directorios internacionales: 50 Bandas 1 y 2 en Chambers & Partners y 61 Tier 1 y 2 en Legal 500.

Miranda & Amado, además, ha sido recientemente reconocida con el Client Service Award Perú 2026 de Chambers & Partners y figura como firma Elite en Latin Lawyer 250, distinción que comparte con Pérez-Llorca México y Pérez-Llorca Colombia.

Proyecto Scala: una visión iberoamericana

Esta integración se enmarca en el Proyecto Scala, la iniciativa de Pérez-Llorca para construir una firma iberoamericana integrada, con estándares homogéneos de servicio y capacidad de asesoramiento coordinado en operaciones multijurisdiccionales. Tras las integraciones en México (2024) y Colombia (2025), Perú consolida de forma natural la presencia latinoamericana de la firma.

La firma resultante ofrecerá asesoramiento en derecho español, portugués, europeo, mexicano, colombiano y peruano desde sus oficinas en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, a las que se sumará una nueva en Abu Dabi a lo largo de 2026, orientada a acompañar a inversores de Oriente Medio en sus operaciones hacia la Península Ibérica y las Américas.

En palabras de Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca: “La integración con Miranda & Amado supone un nuevo hito en un proyecto iniciado hace tres años con una ambición clara: construir una firma iberoamericana de referencia, sólida y sostenible. Tras México y Colombia, Perú refuerza nuestra presencia en Latinoamérica y consolida un modelo de crecimiento basado en integraciones plenas con firmas líderes, con quienes compartimos cultura, estándares de excelencia y una misma visión del ejercicio de la abogacía”.

Por su parte, José Daniel Amado, socio fundador de Miranda & Amado, señala: “Esta integración es una oportunidad extraordinaria para combinar la reputación, trayectoria y talento de Miranda & Amado con la proyección internacional de Pérez-Llorca. Nace del encuentro de dos firmas con la ambición de liderar el mercado, fortalecer su presencia local y construir una plataforma global sin precedentes en la región”.

Iván Delgado, socio ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, añade: “Latinoamérica es una prioridad estratégica. Con esta integración damos un salto cualitativo en nuestra capacidad de ofrecer un servicio coordinado y de alto valor añadido a nuestros clientes en la región”.

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