Bruselas abre a consulta la revisión de las normas europeas para medios audiovisuales

La UE inicia un proceso de revisión del marco audiovisual vigente

La Comisión Europea ha abierto a consulta de los reguladores, académicos, medios y público la revisión que prevé poner en marcha de la directiva de servicios de comunicación audiovisual para adaptar el marco regulatorio europeo a la nueva era digital, con la vista puesta, entre otras claves, en reforzar la protección de los menores frente a las amenazas online y simplificar las reglas en materia de publicidad

Para ello, los servicios comunitarios piden a todas las partes interesadas que remitan sus opiniones y datos a Bruselas para alimentar la consulta que estará abierta hasta el 21 de diciembre próximo, y cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta para la futura reforma que Bruselas se ha comprometido a presentar en 2026.

El Ejecutivo comunitario apunta que los medios audiovisuales están en continuo cambio debido a fenómenos como la creciente importancia de las tecnologías digitales --por ejemplo las 'smartTV'--, los cambios en los gustos y hábitos de los espectadores en su acceso a los medios a través de las plataformas online y la entrada en el sector de nuevos actores, como por ejemplo los 'influencers'.

En este contexto, Bruselas quiere evaluar si el marco actual --en vigor desde 2018-- sigue resultando eficaz o debería "ser actualizado" para garantizar la presencia de los medios europeos y que existe una competencia justa entre los servicios tradicionales y los digitales.

También se preguntan los servicios comunitarios si la directiva existente es útil para asegurar una "protección adecuada" a los usuarios, en especial los más jóvenes, que acceden a los medios a través de las nuevas herramientas y plataformas que ofrece Internet.

La Comisión Europea considera la directiva de medios una "piedra angular" de la política audiovisual y servicios de comunicación de la Unión, un pilar que debe además fomentar la diversidad cultural y el pluralismo mediático en territorio comunitario, al tiempo que apoya la "circulación transfronteriza" de contenidos nacionales y europeos.

Fuente de la noticia Europa Press

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos