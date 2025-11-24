Bruselas abre a consulta la revisión de las normas europeas para medios audiovisuales

Para ello, los servicios comunitarios piden a todas las partes interesadas que remitan sus opiniones y datos a Bruselas para alimentar la consulta que estará abierta hasta el 21 de diciembre próximo, y cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta para la futura reforma que Bruselas se ha comprometido a presentar en 2026.
El Ejecutivo comunitario apunta que los medios audiovisuales están en continuo cambio debido a fenómenos como la creciente importancia de las tecnologías digitales --por ejemplo las 'smartTV'--, los cambios en los gustos y hábitos de los espectadores en su acceso a los medios a través de las plataformas online y la entrada en el sector de nuevos actores, como por ejemplo los 'influencers'.
En este contexto, Bruselas quiere evaluar si el marco actual --en vigor desde 2018-- sigue resultando eficaz o debería "ser actualizado" para garantizar la presencia de los medios europeos y que existe una competencia justa entre los servicios tradicionales y los digitales.
También se preguntan los servicios comunitarios si la directiva existente es útil para asegurar una "protección adecuada" a los usuarios, en especial los más jóvenes, que acceden a los medios a través de las nuevas herramientas y plataformas que ofrece Internet.
La Comisión Europea considera la directiva de medios una "piedra angular" de la política audiovisual y servicios de comunicación de la Unión, un pilar que debe además fomentar la diversidad cultural y el pluralismo mediático en territorio comunitario, al tiempo que apoya la "circulación transfronteriza" de contenidos nacionales y europeos.
