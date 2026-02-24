El Consejo de Ministros ha presentado la hoja de ruta para acelerar la soberanía digital en España

Esta hoja de ruta es un documento que reordena, conceptualiza y proyecta la siguiente fase de la digitalización española.

El documento contiene diez propuestas de acción, entre las que destacan reforzar y conectar la infraestructura pública digital española a la europea, con ejemplos como el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o la Nube Sara, y potenciar el uso de Código Abierto, OpenDesk y Software Libre en las administraciones públicas, como con ALIA, la familia de modelos de lenguaje de IA entrenada en español y lenguas cooficiales.

La hoja de ruta aboga por acelerar un sistema europeo de pagos transfronterizo, seguro, ágil e interoperable, como el que defiende la Alianza EuroPA que integra las soluciones de pago Bizum, MBWay, Bancomat y Vipps mobile pay. Además, apuesta por mantener el ritmo de inversiones en tecnologías críticas como con los semiconductores en el caso de Imec, la cuántica en el caso de Nu Quantum y la industria satelital en el caso de Sateliot.

Además, el análisis destaca que España es polo inversor gracias a sus recursos energéticos y a su conectividad, lo que ofrece la oportunidad de que lidere la aprobación de una norma de Centros de Datos sostenibles que combine eficiencia energética y crecimiento económico.

Asimismo, pone el acento en el buen posicionamiento en materia de gigafactorías de inteligencia artificial contando con empresas punteras en construcción, telecomunicaciones, refrigeración y compresión de modelos.

