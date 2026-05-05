Cárcel para una enfermera por acceder al historial médico de su cuñada

El TSJ de Castilla-La Mancha señala que el acceso no autorizado a datos médicos constituye delito por sí mismo

El tribunal ha rechazado el recurso de una enfermera contra la sentencia de la AP de Toledo que la condenó a un año, tres meses y un día de prisión por descubrimiento y revelación de secretos al acceder a los datos médicos de su cuñada, a quien deberá indemnizar con 1.000 euros.

Según el relato de los hechos, Verónica y Onésimo estaban casados y en trámites de divorcio. El 28 de enero de 2017, ella fue al médico por ansiedad. Dos días después, su cuñada, la acusada, aprovechando que trabajaba como enfermera, entró sin permiso ni motivo médico en el historial clínico de Verónica y lo consultó durante trece minutos, aunque no consta que difundiera esa información.

En paralelo, Onésimo pidió al juzgado de Toledo que sus hijos regresaran al hogar, ya que Verónica se los había llevado a Barcelona sin avisar. Para justificar su petición, él alegó que no existía ningún informe médico que probara violencia de género.

Como consecuencia, el SESCAM abrió un expediente a la acusada. Sin embargo, en julio de 2020 se decidió archivar el caso porque la infracción, calificada como falta grave, ya había prescrito al haber pasado más de dos años.

Tras revisar las actuaciones y la grabación del juicio, el tribunal ratifica la condena al considerar que existen pruebas incriminatorias suficientes, obtenidas con todas las garantías y valoradas de forma lógica. Un elemento clave es la propia declaración de la acusada, quien admitió haber accedido al historial clínico de su cuñada, aunque alegó que lo hizo bajo petición de esta para consultarle sobre una medicación. Para la Sala, este reconocimiento es suficiente para acreditar el acceso a datos de salud de carácter reservado, haciendo irrelevante determinar qué informes específico consultó exactamente.

Respecto a la impugnación de la defensa, que argumentaba la ausencia de dolo específico o intención de perjudicar, el tribunal desestima el motivo al subrayar la naturaleza sensible de los datos médicos. La resolución aclara que el acceso no autorizado a un historial clínico es constitutivo de delito por sí mismo, ya que el perjuicio reside en el mero conocimiento de dicha información íntima por un tercero, sin que sea necesaria una finalidad maliciosa adicional o un daño posterior para que concurra el tipo penal.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 25/2026 de 17 de marzo de 2026.

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