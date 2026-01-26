Condena de prisión a trabajador que accedió a expedientes familiares de salud

Son delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos por parte de funcionario público, al acceder a los historiales médicos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la condena a tres años y tres meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos por parte de funcionario público a una trabajadora del Servicio Extremeño de Salud que accedió a los historiales médicos de familiares sin su consentimiento.

Según la sentencia, el acusado, trabajador de un hospital de Extremadura, tuvo acceso al sistema informático sanitario “JARA Asistencial”, destinado a la gestión administrativa y asistencial de los pacientes.

Entre 2017 y mayo de 2022, según la resolución judicial, el trabajador accedió reiteradamente a datos médicos y de salud de cuatro familiares de su esposa: su cuñado, su esposa y los dos hijos del matrimonio. Estos accesos se produjeron sin el conocimiento ni la autorización de los afectados, con quienes, además, el acusado había roto relaciones familiares desde 2017, según la sentencia.

En total, se registraron cientos de accesos durante el período indicado.

La sentencia declara también que estos accesos indebidos provocaron a tres de los afectados un colapso psíquico, manifestado en sentimientos de frustración, angustia e impotencia, compatible con la existencia de daño moral.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha aceptado íntegramente los hechos declarados como probados por la Audiencia Provincial de Badajoz, considerándolos debidamente acreditados de conformidad con la valoración realizada en primera instancia.

El acusado también ha sido condenado a seis años de inhabilitación absoluta, al pago de una multa de 21 meses a razón de una cuota de 8 euros diarios y al pago de una responsabilidad civil de 6.000 euros a cada uno de los cuatro afectados.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Segunda Sala del Tribunal Supremo.

STSJ Extremadura (Civil y Penal) de 19 noviembre de 2025. EDJ 2025/799857

