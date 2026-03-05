CE Consulting advierte de errores habituales que impiden conseguir la ayuda al comercio de la Comunidad de Madrid

Los solicitantes pueden conseguir hasta un máximo de 10.000 euros para inversiones en obras, equipamiento, maquinaria, mobiliario y tecnologías digitales

Con la apertura del plazo para solicitar la ayuda al comercio de la Comunidad de Madrid (del 04/03/2026 al 24/03/2026), CE Consulting advierte de que muchos negocios pueden quedarse fuera por errores administrativos o por presentar la documentación incompleta, o fuera de plazo.

María José Maqueda, coordinadora del área de Subvenciones y Ayudas de CE Consulting en Madrid reconoce que “un detalle en una factura, un pago sin justificar o un dato mal registrado puede frenar la solicitud. Además, dado que el plazo de presentación es acotado, 20 días, es importante no dejarlo para el final y revisar todo antes de presentar”.

La convocatoria de este año cuenta con un presupuesto total de 2.500.000 euros y permite subvencionar hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 10.000 euros por solicitante, para inversiones en obras, equipamiento, maquinaria, mobiliario y tecnologías digitales. Las cuantías se distribuirán por concurrencia competitiva y, además del tipo de acción realizada, se primará la estabilidad en el empleo, la antigüedad del negocio o disponer de la carta de empresa artesana en el caso de las pymes de este sector.

Entre los sectores que pueden beneficiarse de estas ayudas se incluyen tiendas de alimentación, textil, calzado, joyería, librerías, peluquerías, centros de estética, talleres de reparación y una amplia variedad de oficios artesanos como ceramistas, tapiceros, joyeros o ebanistas.

¿Cuáles son los errores más habituales al tramitar la ayuda?

Desde la experiencia de CE Consulting en la gestión de ayudas y subvenciones para autónomos y pymes, estos son algunos de los fallos que más se repiten y que pueden impedir conseguir la ayuda:

Facturas o presupuestos fuera de fechas. Presentar documentos con fechas que no encajan en el periodo subvencionable.

Presentar documentos con fechas que no encajan en el periodo subvencionable. Pagos sin justificar correctamente. No aportar el justificante bancario o realizar el pago desde una cuenta que no está a nombre del solicitante.

No aportar el justificante bancario o realizar el pago desde una cuenta que no está a nombre del solicitante. No conservar resguardos y documentación. Falta de comprobantes, transferencias o justificantes necesarios para acreditar el gasto.

Falta de comprobantes, transferencias o justificantes necesarios para acreditar el gasto. Datos administrativos incorrectos. Estar dado de alta en un epígrafe del IAE que no corresponde o que la dirección del establecimiento no figure correctamente registrada.

Estar dado de alta en un epígrafe del IAE que no corresponde o que la dirección del establecimiento no figure correctamente registrada. Financiación que no encaja con los requisitos. Los formatos de financiación, como renting o leasing, no son aceptados por la convocatoria. Exige que el pago lo realice directamente el beneficiario.

Por ello, CE Consulting recomienda a comercios con establecimiento físico en la Comunidad de Madrid que preparen y revisen su documentación cuanto antes: facturas, justificantes de pago, datos fiscales y requisitos básicos. “Estas ayudas son una oportunidad real para que los pequeños negocios mejoren su competitividad, incorporen tecnología y modernicen sus locales. La clave para conseguir la ayuda es presentar la solicitud bien estructurada”, asegura Maqueda.

Según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, y en relación con esta ayuda al comercio de la Comunidad de Madrid, en 2023 se concedieron129 ayudas, en 2024 fueron 168 y en 2025 el número ascendió a 229. Desde 2016, se han destinado más de 14,2 millones a esta línea, de la que se han beneficiado cerca de 1.400 negocios.

Presentar una solicitud clara y completa desde el principio reduce la posibilidad de requerimientos y agiliza la tramitación.

