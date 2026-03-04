La Asociación de Abogados Urbanistas y la Comunidad de Madrid presentan la Nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad de Madrid” (LIDER)

El evento será presentado por José María García Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas y Sara Emma Plaza Aranda, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid junto con otros destacados ponentes de la administración autonómica.
La "Ley LIDER" (Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región) es una nueva normativa urbanística en la Comunidad de Madrid que sustituirá a la actual Ley del Suelo, la 9/2001 de 17 de julio, y tiene el objetivo de unificar, agilizar la gestión del suelo y la planificación territorial, reduciendo la burocracia y creando instrumentos más eficientes como los Planes Estratégicos Municipales, para desbloquear proyectos y ofrecer seguridad jurídica
La Ley (Anteproyecto) unifica en un solo texto legal las dos normativas actualmente vigentes sobre suelo y ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid.
Entre las principales novedades destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales, que podrán aprobarse en un plazo de entre 4 y 6 años, reduciendo así más de la mitad del tiempo actual.
El planeamiento de desarrollo pasará de 7 a 4 años, e incluso podrá resolverse en solo 12 meses cuando se tramite mediante Ordenanza Municipal. Este cambio supone un avance significativo en términos de agilidad y eficiencia administrativa.
La norma también establece un régimen especial para pequeñas poblaciones, que contempla desde la normativa aplicable hasta las dotaciones, los procedimientos y un refuerzo en la cooperación institucional.
Importantes novedades que afectan al Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio, a las clases de suelo, a la gestión Urbanística, a la disciplina (las licencias y declaración responsables) y a las Ecus.
En la jornada participarán José María García Gutiérrez, abogado y presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas; Sara Emma Aranda Plaza, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Raúl Herranz Muñoz, jefe de División de Modernización Normativa de la Comunidad de Madrid; Estefanía Jiménez Montes, subdirectora general de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid; y Tomás Redondo Carrera, subdirector general de Normativa y Régimen Jurídico Urbanístico de la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de octubre 2025 la Asociación Española de Abogados Urbanistas y la Comunidad de Madrid firmaron un Protocolo de Actuación y colaboración mutua, que tenía entre otras medidas en colaborar para dar a conocer la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que se está tramitando en el Gobierno autonómico de Madrid.
