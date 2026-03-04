La Asociación de Abogados Urbanistas y la Comunidad de Madrid presentan la Nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad de Madrid” (LIDER)

La Jornada informativa tendrá lugar el próximo 12 de marzo en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid en Paseo de Recoletos nº 13.

El evento será presentado por José María García Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas y Sara Emma Plaza Aranda, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid junto con otros destacados ponentes de la administración autonómica.

La "Ley LIDER" (Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región) es una nueva normativa urbanística en la Comunidad de Madrid que sustituirá a la actual Ley del Suelo, la 9/2001 de 17 de julio, y tiene el objetivo de unificar, agilizar la gestión del suelo y la planificación territorial, reduciendo la burocracia y creando instrumentos más eficientes como los Planes Estratégicos Municipales, para desbloquear proyectos y ofrecer seguridad jurídica

La Ley (Anteproyecto) unifica en un solo texto legal las dos normativas actualmente vigentes sobre suelo y ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid.

Entre las principales novedades destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales, que podrán aprobarse en un plazo de entre 4 y 6 años, reduciendo así más de la mitad del tiempo actual.

El planeamiento de desarrollo pasará de 7 a 4 años, e incluso podrá resolverse en solo 12 meses cuando se tramite mediante Ordenanza Municipal. Este cambio supone un avance significativo en términos de agilidad y eficiencia administrativa.

La norma también establece un régimen especial para pequeñas poblaciones, que contempla desde la normativa aplicable hasta las dotaciones, los procedimientos y un refuerzo en la cooperación institucional.

Importantes novedades que afectan al Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio, a las clases de suelo, a la gestión Urbanística, a la disciplina (las licencias y declaración responsables) y a las Ecus.

En la jornada participarán José María García Gutiérrez, abogado y presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas; Sara Emma Aranda Plaza, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Raúl Herranz Muñoz, jefe de División de Modernización Normativa de la Comunidad de Madrid; Estefanía Jiménez Montes, subdirectora general de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid; y Tomás Redondo Carrera, subdirector general de Normativa y Régimen Jurídico Urbanístico de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de octubre 2025 la Asociación Española de Abogados Urbanistas y la Comunidad de Madrid firmaron un Protocolo de Actuación y colaboración mutua, que tenía entre otras medidas en colaborar para dar a conocer la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que se está tramitando en el Gobierno autonómico de Madrid.

