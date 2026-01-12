CECA MAGÁN refuerza Bancario y Financiero

Con la incorporación de Laura Cadenas como socia a la oficina de Madrid, aportando más de 20 años de experiencia

CECA MAGÁN Abogados incorpora a Laura Cadenas como nueva socia del área de Bancario y Financiero en la oficina de Madrid, un movimiento estratégico que refuerza una de las prácticas clave del despacho y consolida su posicionamiento en operaciones de financiación complejas y de alto valor añadido.

Con esta incorporación, Ceca Magán refuerza de forma decisiva su capacidad para asesorar en financiaciones estructuradas, asset finance y operaciones vinculadas a sectores estratégicos como defensa, en un contexto de creciente sofisticación del mercado financiero y de demanda de asesoramiento altamente especializado.

El área de Bancario y Financiero constituye uno de los ejes de crecimiento del despacho, con un papel cada vez más relevante en proyectos transversales que combinan financiación, M&A, reestructuraciones y operaciones internacionales. La llegada de Laura Cadenas se enmarca en la estrategia de la firma de atraer talento sénior con una sólida trayectoria profesional y alta especialización.

Laura Cadenas cuenta con 20 años de experiencia en el asesoramiento en operaciones de financiación vinculadas al sector del transporte, incluyendo financiación marítima, aeroespacial y de material rodante, así como financiaciones estructuradas complejas, estructuras de financiación financiero-fiscales (tax lease) y operaciones con cobertura de agencias de crédito a la exportación (export finance). Se incorpora a Ceca Magán tras una dilatada carrera en Watson Farley & Williams, donde ha sido socia del área de Asset Finance en Madrid desde 2023. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a entidades financieras, fondos, sponsors y operadores industriales en operaciones nacionales e internacionales, incluyendo proyectos en los sectores de defensa, espacio y otras tecnologías, y cuenta asimismo con experiencia en sanciones de la UE, derivados y operaciones corporativas complejas.

Laura es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, Executive MBA por ESADE y ha completado recientemente el Programa de Buen Gobierno Corporativo para Consejos de Administración del Instituto de Gobernanza Empresarial. Es profesora habitual en programas de posgrado especializados y está reconocida de forma continuada por Chambers & Partners, Legal 500 y Best Lawyers en sus especialidades.

Esteban Ceca, Socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “La incorporación de Laura Cadenas refuerza de manera decisiva una práctica que es clave para el presente y el futuro de la firma. Su profundo conocimiento de las financiaciones estructuradas y de sectores altamente especializados, encajan plenamente con nuestro modelo de despacho y con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento transversal y de alto impacto para nuestros clientes”.

Laura Cadenas por su parte señala: “Me incorporo a Ceca Magán con enorme ilusión. Es una firma con una clara ambición de crecimiento, una cultura muy sólida y una aproximación al cliente basada en la excelencia técnica y el trabajo en equipo. Mi objetivo es contribuir al desarrollo del área de Bancario y Financiero y acompañar a los clientes en operaciones cada vez más complejas y estratégicas.”

Por su parte, Amado Giménez, socio del área de Bancario y Financiero de CECA MAGÁN Abogados, comenta: “Estamos viendo un aumento significativo de la complejidad en las operaciones de financiación, especialmente en sectores intensivos en capital y con fuerte componente internacional. La incorporación de Laura Cadenas nos permite dar respuesta a esa demanda con un nivel de especialización muy elevado, reforzando nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras sofisticadas y acompañar a nuestros clientes en operaciones críticas para su crecimiento.”

Con esta incorporación, Ceca Magán continúa avanzando en su plan de crecimiento, reforzando áreas clave y apostando por perfiles de primer nivel que contribuyan a consolidar su posicionamiento como uno de los despachos de referencia en el mercado jurídico español.

