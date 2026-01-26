Declaración con motivo del Día de la Abogacía Amenazada

Aquel crimen conmocionó al país y evidenció que la abogacía, cuando se mantiene fiel a su función social, puede convertirse en objetivo de la intolerancia y la violencia. Por eso, este día no es solo un homenaje: es un recordatorio de que la defensa de los derechos humanos exige protección, vigilancia y solidaridad internacional permanente.
Este año, la jornada se centra en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, investigaciones selectivas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados y abogadas que intervienen en casos de inmigración, violencia policial, justicia social, medio ambiente o litigios electorales. Estas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia.
Queremos destacar la importancia del OIAD, actor clave en la protección internacional de la abogacía. Además del Consejo, forman parte del Observatorio cinco Colegios españoles: Barcelona, Bizkaia, Madrid, Pamplona y Talavera, cuya implicación refuerza nuestra presencia y responsabilidad en esta labor. Os animamos a valorar formar parte de esta entidad.
En este Día de la Abogacía Amenazada, expresamos nuestra solidaridad con todos los profesionales en riesgo y reclamamos a las autoridades estadounidenses que garanticen el libre ejercicio de la abogacía conforme a los estándares internacionales.
Proteger a la abogacía es proteger la democracia
En el marco de esta conmemoración, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, han asistido a la entrega del Premio Abogados de Atocha 2026 de la Fundación Abogados de Atocha, galardones que reconocen a personas y entidades destacadas en la defensa de la libertad y la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. El premio principal ha sido para las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por su incansable lucha por los derechos humanos y la restitución de la identidad de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina.
Además, han recibido un reconocimiento especial la Asociación Esperanza y Libertad, dedicada a la defensa de las mujeres afganas, y la Unión de Mujeres Saharauis, por su resiliencia y valor ante la opresión, visibilizando la situación de las mujeres y pueblos en conflicto alrededor del mundo.
Este lunes tendrá lugar una jornada por el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Barcelona y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), en la que intervendrán voces de la abogacía amenazada.