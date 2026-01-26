Declaración con motivo del Día de la Abogacía Amenazada

Del Consejo General de la Abogacía Española, con su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en contextos de riesgo

El Día de la Abogacía Amenazada, que conmemoramos cada 24 de enero, nació marcado por una tragedia profundamente ligada a nuestra profesión y a nuestra memoria colectiva: la Matanza de Atocha de 1977, en la que fueron asesinados compañeros que defendían derechos y libertades en un momento decisivo de nuestra historia democrática.

Aquel crimen conmocionó al país y evidenció que la abogacía, cuando se mantiene fiel a su función social, puede convertirse en objetivo de la intolerancia y la violencia. Por eso, este día no es solo un homenaje: es un recordatorio de que la defensa de los derechos humanos exige protección, vigilancia y solidaridad internacional permanente.

Este año, la jornada se centra en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, investigaciones selectivas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados y abogadas que intervienen en casos de inmigración, violencia policial, justicia social, medio ambiente o litigios electorales. Estas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia.

Queremos destacar la importancia del OIAD, actor clave en la protección internacional de la abogacía. Además del Consejo, forman parte del Observatorio cinco Colegios españoles: Barcelona, Bizkaia, Madrid, Pamplona y Talavera, cuya implicación refuerza nuestra presencia y responsabilidad en esta labor. Os animamos a valorar formar parte de esta entidad.

En este Día de la Abogacía Amenazada, expresamos nuestra solidaridad con todos los profesionales en riesgo y reclamamos a las autoridades estadounidenses que garanticen el libre ejercicio de la abogacía conforme a los estándares internacionales.

Proteger a la abogacía es proteger la democracia

En el marco de esta conmemoración, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, han asistido a la entrega del Premio Abogados de Atocha 2026 de la Fundación Abogados de Atocha, galardones que reconocen a personas y entidades destacadas en la defensa de la libertad y la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. El premio principal ha sido para las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por su incansable lucha por los derechos humanos y la restitución de la identidad de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Además, han recibido un reconocimiento especial la Asociación Esperanza y Libertad, dedicada a la defensa de las mujeres afganas, y la Unión de Mujeres Saharauis, por su resiliencia y valor ante la opresión, visibilizando la situación de las mujeres y pueblos en conflicto alrededor del mundo.

Este lunes tendrá lugar una jornada por el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Barcelona y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), en la que intervendrán voces de la abogacía amenazada.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos