Ontier incorpora a Lojayne Shaheen

Refuerza su apuesta por Middle East y su práctica de Arbitraje Internacional

Ontier anuncia la incorporación de Lojayne Shaheen a su equipo de Middle East consolidando el Arbitraje Internacional como uno de los pilares clave de crecimiento de la firma.

Lojayne Shaheen cuenta con una amplia experiencia en resolución de disputas y arbitraje internacional, desarrollada a lo largo de su trayectoria profesional en Europa, Egipto y Arabia Saudí. Llega a Ontier desde Freshfields, tras ejercer en su oficina de Riad, acumulando un profundo conocimiento jurídico y de las dinámicas del negocio internacional en la región

Su llegada fortalece la estrategia de Ontier en Middle East, liderada por Kamal Khashoggi, avanzando en su plan de crecimiento internacional.

En Ontier, Lojayne trabajará en estrecha colaboración con Kamal Khashoggi representando ambos socios a Ontier en el territorio y liderarán conjuntamente el desarrollo de la estrategia regional, impulsando una presencia sólida y de largo plazo. Al mismo tiempo, Lojayne formará parte activa del crecimiento de la práctica de Arbitraje Internacional liderada por Mercedes Romero, junto a la oficina de Londres, cuya responsable es Claire Morel de Westgaver, experta en Arbitraje Internacional.

“El proyecto de Ontier en Oriente Medio responde a una visión a largo plazo, basada en el conocimiento local, la excelencia técnica y una verdadera comprensión de las dinámicas internacionales de negocio”, señala Lojayne Shaheen. “Arabia Saudí se encuentra en un momento de transformación profunda y ofrece oportunidades de negocio de enorme interés. Mi objetivo es contribuir a que Ontier sea un socio estratégico para los clientes que operan en la región y para aquellos que buscan conectar Oriente Medio con Europa y América”.

Por su parte Javier Muñoz, Director Internacional de Ontier, destaca que: “la incorporación de Lojayne Shaheen refuerza dos ejes clave de nuestra estrategia: Middle East y el Arbitraje Internacional. Queremos construir un proyecto sólido en Arabia Saudí, apoyado en talento de primer nivel y en una práctica de arbitraje fuerte, capaz de posicionar a Ontier como un referente en la región y a nivel internacional.”.

Esta incorporación refleja el compromiso de Ontier con un modelo de crecimiento internacional basado en la combinación de conocimiento local, proyección global y excelencia técnica.

Este movimiento se enmarca en el creciente papel de Oriente Medio como hub internacional de inversión y desarrollo empresarial. En este contexto, la presencia consolidada de Ontier en mercados anglosajones, con oficinas en Londres y Miami, refuerza su capacidad para acompañar a clientes en proyectos transfronterizos de alta complejidad en una región de creciente relevancia global.

