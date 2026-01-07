CEOE avisa de la pérdida de afiliados en el servicio doméstico y en el campo por las subidas del SMI

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido que los cambios normativos y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) han incidido negativamente en sectores económicos como el agrario y el servicio doméstico, que en 2025 perdieron 19.167 y 10.966 afiliados, respectivamente.

La patronal española ha alertado además de que las pequeñas empresas, que constituyen el núcleo del tejido empresarial, están teniendo cada vez más dificultades por el aumento de costes y la falta de seguridad jurídica, mientras que las grandes empresas están compensando la pérdida de empleo en microempresas, cuya participación ha caído del 21,61% en 2019 al 18,29% en noviembre de 2025, último dato disponible.

Así, la organización empresarial ve "imprescindible" promover la contención de cargas impositivas y de costes laborales, sobre todo porque los datos de paro y afiliación del mes de diciembre muestran una desaceleración del empleo respecto a ejercicios anteriores.

En concreto, CEOE ha recordado que, antes de la pandemia, en el periodo 2014-2019, la afiliación creció en diciembre una media de 64.323 personas y el paro descendió en 58.991 desempleados, con mejores resultados que los obtenidos en 2025.

La patronal aboga además por impulsar la negociación colectiva para que sea el pilar de las relaciones laborales y una herramienta de flexibilidad y adaptabilidad de los trabajadores y la gestión empresarial.

Asimismo y tras recordar que España mantiene una tasa de paro muy superior a la media europea y al mismo tiempo un alto volumen de vacantes sin cubrir, CEOE pide reforzar la formación y orientación profesional y la retención y atracción del talento nacional e internacional.

Además, la patronal llama la atención sobre la "preocupante caída" de la productividad por persona ocupada, que en el tercer trimestre de 2025 fue inferior en un 3,6% a la de finales de 2019. Junto a ello, advierte de que la productividad por hora trabajada, aunque con registros algo mejores, sólo creció un 0,9% en los tres primeros trimestres de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

"Este deterioro se vincula a la reducción de la jornada media efectiva, que para asalariados del sector privado se situó en 30,9 horas semanales, según la EPA, dato extraordinariamente preocupante debido principalmente al incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y la regulación deficiente en materia de permisos, que lejos de cumplir su finalidad protectora, está propiciando distorsiones e inseguridad jurídica", denuncian los empresarios.

Por el lado positivo, la organización que preside Antonio Garamendi ha subrayado la consolidación de la estabilidad laboral gracias a la reforma laboral de 2021, con nueve de cada diez afiliados indefinidos, en contraste con la "elevada temporalidad" del sector público.

