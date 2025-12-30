¿Qué impacto tienen en el sistema de cotización en el RETA la reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 13/2022 y por el RD 665/2024?

El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, basado en los rendimientos netos anuales obtenidos por su actividad económica o profesional, y mejora la protección por cese de actividad. Este sistema se desarrolla reglamentariamente, entre otros, por el Real Decreto 504/2022 y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, modificado para adaptarse a la nueva regulación.

Para conocer cómo afecta la reforma al sistema de cotización en el RETA, cómo queda la tarifa plana a partir del próximo año, o saber qué incentivos al emprendimiento se han establecido, entre otras muchas cuestiones, Lefebvre Formación organiza el "Curso Actualidad de la cotización en el RETA 2026".

Este webinar que se celebrará el próximo 16 de enero de 2026 de 10h a 12h, será impartido por la profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Cristina Aragón Gómez.

Este curso está dirigido a abogados laboralistas, graduados sociales, asesores de empresas, gestores administrativos, y personal de los departamentos de administración de personal y de RR.HH.

