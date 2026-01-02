Aprobada la Orden GECCO 2026 para la contratación de personas extranjeras en origen y migración circular

La nueva orden incluye garantías específicas para la migración circular y el bienestar de estos trabajadores y trabajadoras

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha aprobado la Orden para la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) correspondiente al 2026.

La Orden GECCO, publicada en el BOE, contiene las normas necesarias para la gestión, con plenos derechos y garantías, de la contratación colectiva en origen y los programas de migración circular.

Más garantías y adecuación al RELOEX

El texto se adecúa al nuevo Reglamento de Extranjería (RELOEX), que entró en vigor en mayo de 2025 con la novedad de incorporar derechos y garantías de las personas trabajadoras que se preveían anualmente en la orden ministerial, brindando así una mayor seguridad jurídica a estos trabajadores. Así, el RELOEX prevé la gestión colectiva de contrataciones en origen en el título VI, un nuevo modelo de gestión de contratación que permite tramitar conjuntamente varias autorizaciones, de al menos 10 puestos de trabajo, siempre y cuando las personas extranjeras no se encuentren en España.

Los dos modelos de contratación previstos en la Orden GECCO, estable y circular, podrán realizarse de forma genérica y nominativa, y admiten formas de tramitación ordinaria y unificada. Al igual que este año, la orden para 2026 profundiza en la modalidad de contratación nominativa, con el objetivo de dar cabida, dentro del marco de las contrataciones fijo-discontinuas, a proyectos migratorios de naturaleza circular que hubiesen utilizado la figura de la residencia de duración determinada hasta su derogación efectiva el 27 de julio de 2023.

Además, la nueva orden ministerial añade un artículo, el número 7, de garantías específicas para migración circular, destinado a proteger el bienestar sociolaboral de los participantes en estos programas. Mediante este, la persona empleadora estará obligada a garantizar un alojamiento durante todo el periodo de actividad y en cada uno de los llamamientos sucesivos, y se deberá comunicar al órgano de tramitación cualquier cambio que se produzca sobre el mismo.

Crecimiento de los programas de migración circular

Los programas de migración circular han permitido que 25.767 trabajadores y trabajadoras procedentes de 17 países hayan realizado actividades de temporada en nuestro país durante 2025, un 25% más que en 2024. Destinadas mayormente al sector de la agricultura, las actividades se han desarrollado en un total de 21 provincias españolas y evidencian un crecimiento sostenido en los últimos años, con más de 65.000 participantes en los últimos tres años (19.000 en 2023, más de 20.000 el año pasado y más de 25.000 en 2025).

Este crecimiento de la migración circular muestra la importancia de la Orden GECCO, que prevé la concesión de autorizaciones de cuatro años de duración con posibilidad de prórroga si se cumplen los requisitos estipulados. Estas autorizaciones, de carácter plurianual, permiten trabajar por un periodo máximo de nueve meses durante cada año natural mediante una contratación fijo-discontinua. Anualmente, las personas trabajadoras titulares de la autorización de actividad de temporada deberán regresar al término de su actividad laboral de forma inmediata a su país de origen.

La Orden estipula también las condiciones de contratación, renovación y gestión de estas autorizaciones temporales tanto para personas contratantes como participantes, buscando trasladar las garantías y flexibilidad del marco jurídico nacional a este tipo de contratación.

WAFIRA continuará en 2026

Durante 2025, el 92% de participantes en los programas de migración circular fueron mujeres. En línea con seguir potenciando la migración circular y ordenada, el pasado 16 de diciembre los Gobiernos de España, Francia y Marruecos pactaron poner en marcha en 2026 WAFIRA II, el programa regional de migración circular que acompañará a 3.000 trabajadores marroquíes, en su mayoría mujeres, empleadas de manera estacional en España y Francia.

Tras una primera fase (2021–2025) que permitió reforzar la autonomía económica de 250 trabajadoras temporeras marroquíes, WAFIRA II (2026-2028) da un salto adelante en cuanto a volumen y alcance, convirtiendo a la iniciativa en un ejemplo de éxito de los programas de migración circular. Esta nueva edición de WAFIRA cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ha sido ampliada a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde, buscando que la movilidad laboral sea más segura, mejor organizada y más beneficiosa para las personas migrantes y los territorios implicados.

