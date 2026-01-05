Trabajo prevé cerrar este mes un texto definitivo con los sindicatos para la ley de prevención de riesgos

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, prevé que en la primera quincena o a lo largo del mes de enero se cierre un texto definitivo con las organizaciones sindicales de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para iniciar su tramitación como proyecto de ley de manera "inmediata".

Así lo ha indicado al ser preguntado por la cuestión este lunes en la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de diciembre de 2025.

En la misma, el secretario de Estado ha vuelto a lamentar que la CEOE finalmente se haya autoexcluido del acuerdo tras veinte meses de negociaciones y con un texto que estaba "avanzadísimo".

En este sentido, el 'número dos' de Trabajo ha afirmado que las cifras de siniestralidad en España, con más de 800 personas que pierden la vida al año en el trabajo, que no se tengan bien resueltos elementos como la perspectiva de género en materia de salud laboral, el impacto de las nuevas tecnologías o todo lo vinculado a la salud mental de las personas trabajadoras hacen "impostergable" una reforma del sistema preventivo.

"Está muy avanzada, está muy preparada. De hecho, puedo decir que en buena medida está casi toda ella dialogada con los interlocutores sociales y esperemos, por tanto, iniciar la tramitación de este proyecto de ley a la mayor brevedad, insisto, cerrando un acuerdo con las organizaciones sindicales, que espero que se produzca durante el mes de enero", ha añadido.

Propuesta de los sindicatos para la reforma del despido

Sobre la reforma del despido, Pérez Rey ha afirmado que desde el Ministerio de Trabajo están a la espera de que las organizaciones sindicales, las promotoras de las reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, les entreguen una propuesta.

El Ministerio de Trabajo abrió en octubre la mesa de diálogo social para reformar el despido después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón a los sindicatos UGT y CCOO y condenara a España por la insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, al considerar que no es una compensación "plenamente resarcitoria y disuasoria" para el trabajador, infringiendo así el artículo 24 de la Carta Social Europea ratificada por España.

Sin embargo, dos días después de iniciar las negociaciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció que la patronal abandonaría la mesa de negociación para reformar el despido ya que la premisa principal "no es cierta".

