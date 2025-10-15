Ciudad Real acoge el encuentro de jueces de menores centrado en la delincuencia juvenil y ciberdelitos

El evento, que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre, reunirá a expertos de la carrera judicial del orden jurisdiccional penal para discutir cuestiones relativas a la evolución de los delitos en el ámbito de menores infractores y cómo la presión social contribuye a la delincuencia juvenil.

El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real será el escenario del "Encuentro de Juzgados de Menores", que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre. Este evento anual reúne a profesionales de la carrera judicial del orden jurisdiccional penal, especialmente a aquellos destinados en juzgados de menores.

En esta edición, el encuentro se centrará en la evolución de los delitos cometidos por menores infractores y la influencia de la presión social en la delincuencia juvenil. Los ciberdelitos, como el ciberbullying, la pornografía, el ciberacoso, el sexting y la necesidad de protección de menores en el uso de medios digitales serán cuestiones de especial relevancia en las discusiones.

El evento también examinará la adaptación del marco legal a las nuevas modalidades delictivas, como el ciberbullying y los deepfakes pornográficos. Como en ediciones anteriores, se reservará un espacio para la puesta en común de cuestiones susceptibles de interpretación, enriqueciendo a quienes forman parte de la jurisdicción de menores con el objetivo de unificar criterios. También se debatirá la necesidad de propuestas de reformas legislativas para adecuar nuestro derecho a la normativa internacional.

El programa del encuentro incluye ponencias, mesas redondas y coloquios con destacados profesionales del sector

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos