Ciudad Real acoge el encuentro de jueces de menores centrado en la delincuencia juvenil y ciberdelitos

El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real será el escenario del "Encuentro de Juzgados de Menores", que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre. Este evento anual reúne a profesionales de la carrera judicial del orden jurisdiccional penal, especialmente a aquellos destinados en juzgados de menores.
En esta edición, el encuentro se centrará en la evolución de los delitos cometidos por menores infractores y la influencia de la presión social en la delincuencia juvenil. Los ciberdelitos, como el ciberbullying, la pornografía, el ciberacoso, el sexting y la necesidad de protección de menores en el uso de medios digitales serán cuestiones de especial relevancia en las discusiones.
El evento también examinará la adaptación del marco legal a las nuevas modalidades delictivas, como el ciberbullying y los deepfakes pornográficos. Como en ediciones anteriores, se reservará un espacio para la puesta en común de cuestiones susceptibles de interpretación, enriqueciendo a quienes forman parte de la jurisdicción de menores con el objetivo de unificar criterios. También se debatirá la necesidad de propuestas de reformas legislativas para adecuar nuestro derecho a la normativa internacional.
El programa del encuentro incluye ponencias, mesas redondas y coloquios con destacados profesionales del sector
