ClarkeModet nombra a Dina Chaves directora de Negocio Internacional y a Luisa Castro directora de Operaciones

El Grupo apuesta por su talento interno para reforzar dos de sus áreas globales clave

ClarkeModet anuncia dos nombramientos estratégicos que refuerzan su compromiso con el desarrollo del talento interno: Dina Chaves, hasta ahora directora corporativa de Consultoría, asume la dirección global de Negocio Internacional. Por otro lado, Luisa Castro, que hasta el momento dirigía el área de Patentes y Traducciones, asume la Dirección de Operaciones y Calidad del grupo.

Dina Chaves liderará la estrategia de crecimiento en mercados internacionales de ClarkeModet, con foco particular en los mercados asiático y norteamericano, La directiva cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en consultoría de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y valoración de intangibles. Además de sus 10 años vinculada a ClarkeModet, ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en el mundo de la innovación, como la jefatura del Gabinete de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior en Portugal. Dina Chaves es licenciada en Sociología y máster en Globalización y Propiedad Intelectual por la Universidad de Coimbra. También ha sido parte del programa de Gobernanza Corporativa Women on Boards (W50) de la UCLA Anderson School of Management (EE. UU.).

Por su parte, Luisa Castro liderará la dirección corporativa de Operaciones, impulsando proyectos de transformación y calidad del servicio en las compañías del Grupo en 13 países. Castro ha estado vinculada a ClarkeModet durante más de 15 años, en los que ha desempeñado distintos roles comerciales y técnicos en Europa y Latinoamérica. La directiva cuenta además con experiencia previa en otras plataformas internacionales de servicios de propiedad intelectual. Luisa Castro es licenciada en Farmacia Industrial por la Universidad Federal de Río de Janeiro, además de máster y doctorado en Propiedad Intelectual e Innovación por la Academia de Propiedad Industrial del INPI de Brasil. Es Agente Oficial de Propiedad Industrial (AOPI) en Portugal.

Estos nombramientos reflejan la apuesta de ClarkeModet por potenciar el talento interno y consolidar un equipo directivo internacional con amplia experiencia y profundo conocimiento del negocio, clave para impulsar los objetivos de crecimiento y transformación del grupo liderado por María Garaña.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos