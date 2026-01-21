ClarkeModet nombra a Dina Chaves directora de Negocio Internacional y a Luisa Castro directora de Operaciones

Dina Chaves liderará la estrategia de crecimiento en mercados internacionales de ClarkeModet, con foco particular en los mercados asiático y norteamericano, La directiva cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en consultoría de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y valoración de intangibles. Además de sus 10 años vinculada a ClarkeModet, ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en el mundo de la innovación, como la jefatura del Gabinete de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior en Portugal. Dina Chaves es licenciada en Sociología y máster en Globalización y Propiedad Intelectual por la Universidad de Coimbra. También ha sido parte del programa de Gobernanza Corporativa Women on Boards (W50) de la UCLA Anderson School of Management (EE. UU.).
Por su parte, Luisa Castro liderará la dirección corporativa de Operaciones, impulsando proyectos de transformación y calidad del servicio en las compañías del Grupo en 13 países. Castro ha estado vinculada a ClarkeModet durante más de 15 años, en los que ha desempeñado distintos roles comerciales y técnicos en Europa y Latinoamérica. La directiva cuenta además con experiencia previa en otras plataformas internacionales de servicios de propiedad intelectual. Luisa Castro es licenciada en Farmacia Industrial por la Universidad Federal de Río de Janeiro, además de máster y doctorado en Propiedad Intelectual e Innovación por la Academia de Propiedad Industrial del INPI de Brasil. Es Agente Oficial de Propiedad Industrial (AOPI) en Portugal.
Estos nombramientos reflejan la apuesta de ClarkeModet por potenciar el talento interno y consolidar un equipo directivo internacional con amplia experiencia y profundo conocimiento del negocio, clave para impulsar los objetivos de crecimiento y transformación del grupo liderado por María Garaña.