Juan Antonio González, responsable del área de Derecho Laboral de BDO Abogados en su oficina de Valencia

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público

BDO Abogados ha incorporado a Juan Antonio González Guillem como responsable del área de Derecho Laboral en la oficina de Valencia para fortalecer la práctica en la región.

Juan Antonio González Guillem cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector público y en los últimos años ha desempeñado la función de delegado de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, con competencias para desarrollar actuaciones inspectoras de ámbito supraautonómico en materia de Seguridad Social en grandes empresas. Además, ha sido abogado del Estado habilitado en Valencia en el ámbito de jurisdicciones Social y Contencioso-administrativo durante más de 10 años. Su dilatada experiencia en el sector público le ha proporcionado un conocimiento profundo de la normativa laboral y su aplicación real en las empresas.

Juan Antonio González Guillem es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y cuenta con una amplia formación complementaria en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales.

Juan Antonio González Guillem, junto con Vanessa Marqués, gerente del área de Derecho Laboral de BDO Abogados en Valencia, y el resto del equipo, prestará asesoramiento en material laboral a los diferentes clientes de la firma en la región, que incluyen administraciones locales y autonómicas, fundaciones de carácter público y privado, además de compañías de múltiples sectores industriales presentes en la Comunidad Valenciana.

"Me incorporo al equipo de BDO Abogados con el compromiso de continuar impulsando el área de Derecho Laboral en Valencia y ampliar nuestra capacidad de servicio a nuestros clientes de administraciones públicas y empresas de la región” ha afirmado Juan Antonio González Guillem, responsable del área de Derecho Laboral de BDO Abogados en Valencia.

Por su parte, Javier Gómez-Ferrer, socio del área legal de BDO Abogados en Valencia, ha destacado: “La incorporación de Juan Antonio González supone un refuerzo fundamental para nuestro equipo en Valencia. Su amplia experiencia en el sector público aporta un valor diferencial para atender a nuestra diversa cartera de clientes. Estamos seguros de que su liderazgo será clave para consolidar el área de Derecho Laboral y ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible”.

