Fieldfisher refuerza su práctica regulatoria en Bruselas con dos nuevos socios

Fieldfisher refuerza su práctica regulatoria en Bruselas con la incorporación de Hendrik Viaene, como socio del área de Competencia, y Bobby Arash, como socio del equipo de Regulación.

Estas incorporaciones se enmarcan en la estrategia del despacho de seguir consolidando su equipo de regulatorio y de competencia a nivel europeo.

Hendrik Viaene cuenta con una amplia experiencia en Derecho de la competencia de la Unión Europea y de Bélgica, así como en mercados regulados y derecho regulatorio. A lo largo de su trayectoria ha asesorado en materias como ayudas de Estado, cárteles, acuerdos de licencia, control de concentraciones internacionales, operaciones de M&A, abuso de posición dominante, acuerdos de distribución, el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras y el control belga de inversiones extranjeras. Representa habitualmente a empresas y autoridades públicas ante la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las autoridades nacionales de competencia, y ha acompañado a clientes en procedimientos de autorización de concentraciones en distintas jurisdicciones. Ha trabajado con clientes de sectores como energía, productos químicos, servicios financieros y tecnología.

Se incorpora a Fieldfisher procedente de McDermott Emery y Schulte.

Bobby Arash aporta más de veinte años de experiencia en el ámbito regulatorio, adquirida tanto en instituciones europeas como en autoridades nacionales suecas y en la industria. Su práctica se centra en el asesoramiento sobre normativa de la UE y regímenes nacionales aplicables, entre otros, a los sectores de productos químicos, biocidas, agroquímicos, cosmética, productos sanitarios, alimentación, TIC y defensa. Es especialmente reconocido por su enfoque regulatorio basado en la ciencia, con experiencia en Derecho de la UE, medio ambiente, EHS y protección de datos.

Además de su trabajo en mandatos paneuropeos, mantiene una práctica activa en Suecia, donde asesora a fabricantes e innovadores en cuestiones relacionadas con regulación de productos, normativa medioambiental, acceso al mercado y cumplimiento normativo en la cadena de suministro.

Bobby se incorpora al despacho procedente de Ramberg Advokater.

Desde Fieldfisher Spain, Ramón Vázquez del Rey y Borja Martínez Corral, socios responsables del área de Energía y Regulación de la UE, subraya que esta incorporación constituye una excelente noticia para la firma, al reforzar de manera significativa nuestra capacidad de asesoramiento a clientes en una jurisdicción estrechamente vinculada a la Unión Europea y en áreas de práctica de especial relevancia estratégica y transversal, especialmente en un momento de grandes innovaciones y retos en los sectores económicos en que nuestros clientes operan.”

Por su parte, Hendrik Viaene ha destacado:

«La creciente interrelación entre competencia y regulación hace especialmente relevante la combinación de una sólida práctica de Competencia con la fortaleza de Fieldfisher en Regulación de la UE. Esta integración nos permite acompañar a los clientes de forma eficaz en su actividad en el mercado único».

Bobby Arash ha añadido:

«El posicionamiento de Fieldfisher en el sector de las ciencias de la vida ofrece una base idónea para convertir marcos regulatorios complejos en soluciones prácticas. Espero poder aportar mi experiencia en el ámbito regulatorio sueco y europeo para ayudar a los clientes a gestionar riesgos, garantizar el acceso al mercado y avanzar en el desarrollo responsable de productos».

Con estas incorporaciones, Fieldfisher refuerza su capacidad en Bruselas y la solidez de su práctica internacional de Regulación y Competencia, que cuenta con más de 150 abogados en Europa y otras jurisdicciones, trabajando de forma coordinada para ofrecer un asesoramiento integral a clientes en asuntos multijurisdiccionales.

