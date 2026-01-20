MBE Legal refuerza su Área de Derecho Laboral

MBE Legal ha formalizado una alianza estratégica con la firma portuguesa HLMG Abogados, especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con el objetivo de reforzar y ampliar su Área de Derecho Laboral en un contexto empresarial cada vez más complejo y exigente.

Fruto de esta colaboración entre ambos despachos, como enlace, Álvaro Hernando de Larramendi, socio de HLMG Abogados, se incorpora a MBE Legal como Of Counsel, articulando así su colaboración personal y reforzando la capacidad del despacho para ofrecer un asesoramiento laboral altamente especializado, con dimensión nacional e internacional.

La alianza permite a MBE Legal integrar conocimiento técnico avanzado, experiencia procesal y una visión estratégica del Derecho Laboral orientada a la prevención del riesgo, la gestión del conflicto y la defensa jurídica, especialmente en operaciones corporativas, reestructuraciones empresariales y entornos de alta exposición en materia de responsabilidad.

Álvaro Hernando de Larramendi cuenta con una sólida trayectoria en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con especial reconocimiento en áreas como la negociación colectiva, la litigación compleja y el asesoramiento a empresas en situaciones de especial sensibilidad jurídica y reputacional. Su incorporación se suma a la de Javier Sagardoy como director - Principal Associated del área, y a un equipo de abogados colaboradores que consolidan una práctica de alto nivel, tanto en el ámbito del derecho laboral como en la de la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo

Con esta nueva estructura, MBE Legal apuesta por un modelo de asesoramiento laboral estratégico, que concibe esta área como un pilar esencial para la estabilidad, sostenibilidad y toma de decisiones de la empresa.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos