MBE Legal refuerza su Área de Derecho Laboral

Fruto de esta colaboración entre ambos despachos, como enlace, Álvaro Hernando de Larramendi, socio de HLMG Abogados, se incorpora a MBE Legal como Of Counsel, articulando así su colaboración personal y reforzando la capacidad del despacho para ofrecer un asesoramiento laboral altamente especializado, con dimensión nacional e internacional.
La alianza permite a MBE Legal integrar conocimiento técnico avanzado, experiencia procesal y una visión estratégica del Derecho Laboral orientada a la prevención del riesgo, la gestión del conflicto y la defensa jurídica, especialmente en operaciones corporativas, reestructuraciones empresariales y entornos de alta exposición en materia de responsabilidad.
Álvaro Hernando de Larramendi cuenta con una sólida trayectoria en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con especial reconocimiento en áreas como la negociación colectiva, la litigación compleja y el asesoramiento a empresas en situaciones de especial sensibilidad jurídica y reputacional. Su incorporación se suma a la de Javier Sagardoy como director - Principal Associated del área, y a un equipo de abogados colaboradores que consolidan una práctica de alto nivel, tanto en el ámbito del derecho laboral como en la de la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo
Con esta nueva estructura, MBE Legal apuesta por un modelo de asesoramiento laboral estratégico, que concibe esta área como un pilar esencial para la estabilidad, sostenibilidad y toma de decisiones de la empresa.