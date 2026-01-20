CECA MAGÁN crece en Urbanismo e Inmobiliario con Javier Martín-Merino

Se incorpora como socio a la oficina de Madrid, aportando más de 20 años de experiencia en Urbanismo, asesorando de forma continuada a empresas públicas y privadas y administraciones en todo el territorio nacional

CECA MAGÁN Abogados incorpora a Javier Martín-Merino como socio del área de Inmobiliario y Urbanismo, en un momento de creciente complejidad regulatoria y de transformación del modelo de desarrollo urbano.

Su incorporación refuerza la capacidad del despacho para asesorar proyectos inmobiliarios y de infraestructura con un enfoque integral, combinando conocimiento técnico, visión estratégica y una sólida experiencia, a la que se suma la integración de su equipo, con Marina Vidal como asociada principal del área.

CECA MAGÁN Abogados incrementa así su capacidad para acompañar a promotores, inversores y operadores económicos en proyectos complejos que requieren un profundo conocimiento técnico y una interlocución fluida con las Administraciones Públicas, en un contexto de creciente complejidad normativa y regulatoria.

Javier Martín-Merino cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito del urbanismo y el derecho administrativo, asesorando de forma continuada a empresas privadas, entidades públicas y Administraciones en todo el territorio nacional. Su práctica abarca el planeamiento urbanístico, la gestión de suelo, las expropiaciones y el contencioso-administrativo, con una visión integral de los proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano y ha desarrollado su carrera profesional como socio en prestigiosos despachos liderando estas áreas.

Javier es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, cuenta con un Máster en Derecho Privado por la misma universidad y es Diplomado en Urbanismo por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Ha completado su formación en planificación y gestión urbanística y es actualmente doctorando en Derecho.

Compatibiliza su actividad profesional con una intensa labor académica como profesor de Derecho Administrativo en programas de posgrado y máster de acceso a la abogacía en instituciones como la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) e ISDE, así como en escuelas de negocio.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “la incorporación de Javier Martín Merino responde a una necesidad muy concreta del mercado: contar con un asesoramiento urbanístico altamente especializado, capaz de aportar seguridad jurídica y visión estratégica en proyectos cada vez más complejos. Su perfil refuerza nuestra propuesta de valor en el área inmobiliaria y encaja plenamente con nuestro modelo de despacho, orientado a operaciones de alto impacto y a relaciones de largo plazo con nuestros clientes”.

Javier Martín-Merino por su parte señala: “Me incorporo a CECA MAGÁN Abogados con el objetivo de contribuir al desarrollo de un área de Urbanismo sólida, técnica y alineada con las necesidades reales del sector inmobiliario. Es un proyecto que apuesta por la excelencia jurídica, el trabajo transversal y la capacidad de acompañar a los clientes en todo el ciclo del desarrollo urbanístico, desde la planificación hasta la defensa contenciosa.”

La incorporación de Javier Martín-Merino se enmarca en el plan de crecimiento de CECA MAGÁN Abogados, orientado a fortalecer áreas estratégicas para el asesoramiento empresarial y a consolidar un equipo de socios con una sólida trayectoria profesional, alta especialización técnica y capacidad de liderazgo.

