Salvador González reclama en Tenerife una nueva regulación de la justicia gratuita y atención urgente a extranjería

El presidente anunció el inicio de un ciclo de conferencias coincidiendo con los 30 años de la actual ley

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado una reforma legal y presupuestaria que garantice un trato digno a los profesionales del turno de oficio y dé respuesta a las necesidades específicas de quienes trabajan en el ámbito migratorio.

Durante su intervención en la toma de posesión de la nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco Pérez, el presidente incidió en la necesidad de cuidar el sistema de justicia gratuita. En este sentido, anunció el inicio de un ciclo de conferencias, organizado por el Consejo de la Abogacía, coincidiendo con los 30 años de la actual ley, con el objetivo de impulsar una nueva regulación que “ofrezca, de una vez por todas, el trato digno y presupuestario que merece este servicio y sus profesionales por parte del Estado”.

A esa urgencia añadió la situación de la abogacía de extranjería, cuyas demandas —recordó— han sido trasladadas recientemente a distintas instituciones tras las visitas que realizó en 2025 a centros de atención a migrantes y reuniones con autoridades canarias.

El discurso incluyó además otras reivindicaciones clave, como la necesidad de que el legislador garantice a los mutualistas “una pensión justa y digna”, el refuerzo de los recursos para la Administración de Justicia y reformas basadas en el consenso, así como una mayor protección del derecho de defensa mediante la ratificación por España del Convenio Europeo para la Protección de la Abogacía.

Junto a ello, defendió seguir reforzando la presencia internacional o la formación, insistiendo en que “no son pocos los desafíos, pero solo serán imposibles si no los abordamos”.

González apeló a la unidad de toda la profesión para afrontar los retos pendientes y subrayó que “en nuestro Consejo, en la casa de la Abogacía Española, todas las voces cuentan, todos los esfuerzos suman y todas las voluntades construyen”, destacando que solo desde esa acción conjunta podrán alcanzarse soluciones reales para la justicia y la ciudadanía.

El presidente recordó que la Abogacía no ostenta funciones legislativas ni ejecutivas, pero sí una responsabilidad activa ante las carencias del sistema: “No somos legislador, ni ejecutivo, ni dirigimos oficinas judiciales, pero ante las dificultades estamos obligados a insistir y a perseverar, a no renunciar a lo que puede mejorarse”. En ese sentido, defendió una actitud proactiva: “No esperando las soluciones, sino yendo a por ellas: proponiendo, reclamando, perseverando”.

Hasta ahora vicedecana, Pacheco releva en el cargo a José Manuel Niederleytner y estará al frente de la corporación durante los próximos cinco años.

Al comienzo del acto se guardó un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido ayer en Ademuz (Córdoba).

