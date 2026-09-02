La operación consolida a ClarkeModet como un socio integral para las organizaciones del sector salud, ampliando su oferta de servicios regulatorios

ClarkeModet adquiere Passarini Group, consultora global especializada en asuntos regulatorios para el sector salud, con presencia directa en Brasil, Portugal y Estados Unidos.

La operación refuerza la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y amplía sus capacidades para prestar servicios a compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos, así como a los sectores de alimentación, nutrición y cosmética. El Grupo incorpora un equipo de 40 profesionales altamente especializados, reforzando su capacidad para acompañar a clientes en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ClarkeModet ya cuenta con presencia directa en 13 países.

Fundado en Brasil en 2009, Passarini Group aporta una sólida trayectoria internacional y ante organismos como la FDA en Estados Unidos, ANVISA en Brasil, en Europa y en procedimientos vinculados al marcado CE. Presta asesoramiento a casi 300 clientes y opera en más de 20 países. Passarini Group cuenta además con GRINN, su propia CRO, para prestar servicios de investigación clínica y ensayos, con la que ClarkeModet amplía su oferta de patentes y asuntos regulatorios a otras fases clave de la entrada al mercado de medicamentos y productos sanitarios.

De acuerdo con María Garaña, CEO Global de ClarkeModet «esta adquisición supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y fortalece nuestro objetivo de convertirnos en el socio global líder para gestionar la propiedad intelectual de las organizaciones innovadoras. Con Passarini Group elevamos nuestras capacidades en Regulatory Affairs y ampliamos nuestra propuesta de valor para acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de su innovación».

(Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet; Claudio Castanheira, Regional Managing Director Brazil de ClarkeModet; y María Garaña, CEO Global de ClarkeModet)

Un modelo integral para las empresas innovadoras

Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de ClarkeModet, enfocada en ampliar sus capacidades en servicios integrales de innovación. Con más de 145 años de trayectoria, el Grupo ofrece una gestión integral de activos intangibles y digitales, además de servicios especializados de Consultoría en Propiedad Intelectual e Industrial, Regulatory Affairs y Funding & Incentives. El Grupo estudia actualmente otras operaciones para reforzar sus distintas líneas de negocio en Europa

Como señala Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet, «las compañías de Life Sciences operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo y global, en el que cada día de retraso en la comercialización de un producto o dispositivo supone pérdidas millonarias. Con esta integración, continuamos nuestra apuesta por un asesoramiento regulatorio global altamente especializado y basado en el conocimiento local. Esto facilitará a nuestros clientes la llegada al mercado, especialmente en entornos regulatorios complejos como los de Estados Unidos, Europa y Latam».

Por su parte, Lucas M. Rodrigues, CEO de Passarini Group, añade que «la unión con ClarkeModet nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestro alcance internacional y ofrecer a nuestros clientes un servicio aún más completo. Compartimos una misma visión: acompañar a las organizaciones innovadoras con el máximo rigor técnico y una perspectiva verdaderamente internacional».

Passarini Group se integrará en la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y en la estructura del Grupo en Brasil, liderada por Claudio Castanheira. Sus fundadores —Lucas M. Rodrigues, Paulo H. Passarini y Clarissa Rodrigues— continuarán formando parte del equipo directivo.

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