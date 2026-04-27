Across Legal SLP promociona a socio a Marc Pereta en el área de Venture Capital y M&A

Con esta promoción, el despacho pone en valor su apuesta por el desarrollo del talento interno y da continuidad a una de sus prácticas clave en un contexto de creciente actividad en el mercado del Venture Capital y las fusiones y adquisiciones, especialmente en el ecosistema tecnológico.
Marc Pereta se incorporó a la firma en noviembre de 2015 y ha desarrollado toda su carrera profesional en Across Legal SLP. A lo largo de estos años, ha acumulado una sólida experiencia en operaciones de Venture Capital y fusiones y adquisiciones, asesorando a empresas emergentes y de alto crecimiento, así como a family offices y fondos de Venture Capital.
Su práctica se centra en la estructuración y negociación de rondas de inversión, gobierno corporativo, reestructuraciones societarias y operaciones de M&A. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversas operaciones relevantes dentro del ecosistema tecnológico e innovador. Entre ellas figuran la la venta de IriusRisk, compañía especializada en soluciones de modelado de amenazas y seguridad de aplicaciones, a ThreatModeler; la entrada en el capital de Cuideo, plataforma digital de atención domiciliaria, por parte de GCO Ventures (Grupo Catalana Occidente); la ronda de financiación de 20 millones de euros de Red Points, compañía tecnológica especializada en soluciones contra la piratería; la ronda de financiación de 10 millones de euros de Sequentia Biotech, empresa de bioinformática centrada en el análisis y aplicación de datos ómicos; y la ronda de financiación de Murphy AI, de aproximadamente 13 millones de euros, en la que asesoró a uno de los inversores, Enzo Ventures.
Ignacio Lacasa, socio director de Across Legal SLP, destaca que “este nombramiento responde al compromiso de la firma con la excelencia técnica y con el desarrollo del talento interno. Marc ha demostrado una evolución constante, un profundo conocimiento del mercado y una clara capacidad para generar valor para nuestros clientes”.
Asimismo, Lacasa subraya que la promoción “reconoce no solo su compromiso durante estos años, sino también su contribución decisiva al crecimiento y posicionamiento de la práctica de Venture Capital y M&A de la firma”.
Por su parte, Marc Pereta señala que asume esta nueva etapa “con gran responsabilidad y mucha motivación”, y pone en valor “el proyecto de Across Legal SLP, su compromiso con los clientes y la apuesta de la firma por el talento y el desarrollo del equipo”.