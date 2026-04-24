El ICAM reclama a los Grupos Parlamentarios acelerar la pasarela al RETA

Pide que la actual fase parlamentaria se traduzca en una solución justa, viable y sin más dilaciones para los profesionales afectados

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera que la tramitación parlamentaria de la pasarela al RETA ha entrado en una fase decisiva y reclama a los grupos políticos que aprovechen la actual ventana de oportunidad para alcanzar una solución normativa justa, viable y urgente para los profesionales de la abogacía afectados por el sistema de mutualidad alternativa.

Tras los últimos movimientos en el Congreso de los Diputados y las propuestas de enmienda planteadas en torno a la proposición de ley sobre mutualidades alternativas, el ICAM subraya que el debate ya no puede seguir aplazándose. Miles de abogados y abogadas han ejercido durante décadas bajo un marco legal que hoy exige una respuesta pública suficiente, clara y garantista.

El Colegio recuerda que ha venido trabajando de forma continuada en esta materia: impulsando una propuesta técnica de pasarela voluntaria al RETA elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; manteniendo interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; trasladando propuestas de mejora al texto legislativo; promoviendo reuniones con colectivos de mutualistas; y reforzando el diálogo social con organizaciones sindicales como UGT y CCOO.

En este contexto, el ICAM quiere dejar claro que su posición institucional será la de acompañar y respaldar la postura común que los colectivos representativos de mutualistas sean capaces de consensuar, poniendo a su disposición la capacidad técnica, jurídica e institucional del Colegio.

“El ICAM no viene a sustituir la voz de los mutualistas, sino a reforzarla. Nuestro compromiso es estar al lado de los compañeros y compañeras afectados, apoyar la posición que sus colectivos acuerden y trabajar para que esa posición tenga la máxima fuerza institucional y parlamentaria”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

El Colegio considera imprescindible que cualquier solución legislativa atienda a los principios de voluntariedad, suficiencia, seguridad jurídica, equidad y protección efectiva de los derechos de los mutualistas. En particular, el ICAM insiste en que la futura regulación debe evitar exclusiones injustificadas y ofrecer una respuesta real a quienes, tras años de ejercicio profesional y aportaciones a la mutualidad alternativa, se enfrentan a prestaciones insuficientes.

La institución madrileña entiende que la unidad de acción es ahora más necesaria que nunca. Por ello, hace un llamamiento a los colectivos, asociaciones y plataformas de mutualistas para avanzar en una posición compartida que permita trasladar al legislador una propuesta clara, cohesionada y socialmente justa.

Asimismo, el ICAM pide a los grupos parlamentarios que no demoren la tramitación de la proposición de ley y que sitúen esta cuestión entre las prioridades de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La actual fase parlamentaria debe culminar en un texto que responda de forma efectiva a una situación que afecta directamente a la dignidad profesional y personal de miles de abogados y abogadas.

“La abogacía madrileña ha estado, está y estará en la búsqueda de una solución. Pero esa solución debe construirse escuchando a los afectados, respetando el consenso de sus colectivos y garantizando que la pasarela al RETA sea una herramienta real, no una expectativa frustrada”, ha añadido Ribón.

El ICAM reitera su disposición a mantener reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con los colegios profesionales concernidos, con los agentes sociales y, de manera prioritaria, con los colectivos de mutualistas, para contribuir a que la norma salga adelante con el mayor consenso posible.

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