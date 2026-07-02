El nuevo socio cuenta con una sólida trayectoria en litigación de seguros y resolución de disputas complejas

La Junta de Socios de CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha aprobado por unanimidad la incorporación de Joaquín Fernández Moya como nuevo socio del área de Seguros y Reaseguros.

Joaquín Fernández Moya es especialista en litigación de seguros y áreas emergentes de Insurtech, cuenta con una larga experiencia asesorando a aseguradoras, reaseguradoras y tomadores en disputas complejas de elevada cuantía en España y en múltiples jurisdicciones.

Su práctica abarca una amplia variedad de controversias relacionadas con cobertura de seguro en ámbitos convencionales como la responsabilidad por producto defectuoso, energía, construcción e ingeniería, seguros de riesgo político, siniestros en los sectores farmacéutico y biológicos , responsabilidad profesional y en ámbitos emergentes de Insurtech donde cuenta con amplios conocimientos de las redes y plataformas de distribución digital, incluyendo marketplaces y tecnología, de las herramientas de gestión de riesgos, prevención y ciberseguridad, automatización de procesos y de la gestión de siniestros, utilizando inteligencia artificial, big data y blockchain.

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en gestión de crisis y asesoramiento procesal en la jurisdicción civil y penal, en procesos de medicación y arbitraje, acompañando a sus clientes durante todo el ciclo del conflicto, desde el análisis previo de cobertura y la gestión de situaciones de crisis hasta la defensa procesal, la ejecución de resoluciones y la coordinación de procedimientos transfronterizos.

A lo largo de su trayectoria ha representado a clientes nacionales e internacionales en procedimientos judiciales y extrajudiciales especialmente complejos, consolidando una reconocida experiencia en la gestión estratégica de litigios y disputas de carácter internacional.

Ha participado en la adaptación e interpretación de pólizas extranjeras en una amplia variedad de riesgos, pólizas todo riesgo construcción y montaje, responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil de producto, ciberseguro y contingencias, entre otros.

Joaquín Fernández Moya compagina su actividad profesional con una destacada labor académica. Es profesor de Responsabilidad Civil en el Máster Universitario de Acceso a la abogacía de ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y participa habitualmente como docente en programas de formación especializada en materia de responsabilidad civil y productos defectuosos impartidos por INESE, una de las principales plataformas de formación del sector asegurador en España. Esta actividad docente refleja la profundidad de su conocimiento técnico y su reconocido posicionamiento dentro del mercado asegurador.

Para Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, «la incorporación de Joaquín supone un importante refuerzo para nuestra práctica de Seguros. Su experiencia en litigación compleja, unida a su profundo conocimiento del sector asegurador y a su perfil internacional, encajan plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento altamente especializado en áreas de creciente sofisticación técnica y regulatoria. Estamos convencidos de que aportará un enorme valor a nuestros clientes y al desarrollo de la firma».

Joaquín Fernández Moya es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con un Máster en Derecho por IE Law School. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y desarrolla su actividad profesional en español e inglés.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos