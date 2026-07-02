Joaquín Fernández Moya es especialista en litigación de seguros y áreas emergentes de Insurtech, cuenta con una larga experiencia asesorando a aseguradoras, reaseguradoras y tomadores en disputas complejas de elevada cuantía en España y en múltiples jurisdicciones.
Su práctica abarca una amplia variedad de controversias relacionadas con cobertura de seguro en ámbitos convencionales como la responsabilidad por producto defectuoso, energía, construcción e ingeniería, seguros de riesgo político, siniestros en los sectores farmacéutico y biológicos , responsabilidad profesional y en ámbitos emergentes de Insurtech donde cuenta con amplios conocimientos de las redes y plataformas de distribución digital, incluyendo marketplaces y tecnología, de las herramientas de gestión de riesgos, prevención y ciberseguridad, automatización de procesos y de la gestión de siniestros, utilizando inteligencia artificial, big data y blockchain.
Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en gestión de crisis y asesoramiento procesal en la jurisdicción civil y penal, en procesos de medicación y arbitraje, acompañando a sus clientes durante todo el ciclo del conflicto, desde el análisis previo de cobertura y la gestión de situaciones de crisis hasta la defensa procesal, la ejecución de resoluciones y la coordinación de procedimientos transfronterizos.
A lo largo de su trayectoria ha representado a clientes nacionales e internacionales en procedimientos judiciales y extrajudiciales especialmente complejos, consolidando una reconocida experiencia en la gestión estratégica de litigios y disputas de carácter internacional.
Ha participado en la adaptación e interpretación de pólizas extranjeras en una amplia variedad de riesgos, pólizas todo riesgo construcción y montaje, responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil de producto, ciberseguro y contingencias, entre otros.
Joaquín Fernández Moya compagina su actividad profesional con una destacada labor académica. Es profesor de Responsabilidad Civil en el Máster Universitario de Acceso a la abogacía de ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y participa habitualmente como docente en programas de formación especializada en materia de responsabilidad civil y productos defectuosos impartidos por INESE, una de las principales plataformas de formación del sector asegurador en España. Esta actividad docente refleja la profundidad de su conocimiento técnico y su reconocido posicionamiento dentro del mercado asegurador.
Para Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, «la incorporación de Joaquín supone un importante refuerzo para nuestra práctica de Seguros. Su experiencia en litigación compleja, unida a su profundo conocimiento del sector asegurador y a su perfil internacional, encajan plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento altamente especializado en áreas de creciente sofisticación técnica y regulatoria. Estamos convencidos de que aportará un enorme valor a nuestros clientes y al desarrollo de la firma».
Joaquín Fernández Moya es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con un Máster en Derecho por IE Law School. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y desarrolla su actividad profesional en español e inglés.