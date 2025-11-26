CNMC avisa de que el "trato diferenciado" entre operadores en la ley de radio digital puede crear desventaja competitiva

Así lo ha dado a conocer este miércoles la CNMC, que ha explicado que el proyecto obliga a los operadores estatales a emitir solo en DAB+ desde el inicio, mientras que los emisores autonómicos y locales podrán seguir temporalmente en DAB.

La CNMC valora "positivamente" que el nuevo plan ordene la transición hacia la tecnología DAB+ y "garantice la continuidad de todas las licencias existentes", pero hace una serie de recomendaciones para "reforzar la eficacia del despliegue y asegurar que la transición hacia la radio digital se realice con plenas garantías".

Según ha señalado la Comisión, el plan no incluye un método para medir y normalizar la sonoridad de las emisiones. Como en la Televisión Digital Terrestre (TDT), la CNMC propone incorporar un sistema para supervisar a través de parámetros cuantitativos el nivel sonoro de los programas y la publicidad.

Además, el proyecto mantiene el mínimo del 20% de cobertura poblacional para privados, pero permite elevarlo cuando se alcance el 10% de audiencia. En este contesto, el organismo supervisor pide "concretar" los criterios que se aplicarán y garantizar que la medición de audiencia siga "metodologías reconocidas y compatibles" con el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios.

En cuanto a la cobertura en carreteras para RTVE, la Comisión valora "positivamente" el impulso a la cobertura en vías de circulación, pero recomienda "flexibilizar los objetivos de cobertura debido a la amplitud de la red viaria y el esfuerzo que implica su cumplimiento".

RTVE actuará como motor del despliegue al disponer de hasta 12 canales y ampliar gradualmente su cobertura hasta el 85% de la población en 24 meses, además de asegurar la cobertura en carreteras y autovías para aprovechar los receptores instalados en los vehículos.

Uso eficiente del espectro

Para un uso "eficiente" del espectro, se recomienda revisar las previsiones sobre reservas indefinidas para usos experimentales o redes autonómicas no explotadas, para asegurar su compatibilidad con los plazos legales que obligan a convocar concursos o reasignar espectro.

Por otro lado, la CNMC invita a revisar si el límite de 10 W para reemisores es adecuado y recuerda que "cualquier ayuda pública debe cumplir" la normativa nacional y de la Unión Europea (UE).

La CNMC recuerda la necesidad de que las autoridades audiovisuales le comuniquen cualquier decisión sobre licencias de radiodifusión digital, y se muestra conforme con asumir la resolución de conflictos técnicos entre operadores que compartan red.

El proyecto pretende impulsar la radio digital en España sin modificar las emisiones actuales de FM. Aunque el DAB/DAB+ está presente desde hace años -con una audiencia del 2,6% frente al 84,6% de la FM en 2024-, recientemente la disponibilidad de receptores se ha extendido y millones de vehículos ya incorporan dispositivos compatibles de fábrica.