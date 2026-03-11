IA y Derecho: el ICA Cantabria aborda el futuro de la abogacía

Durante el debate se destacó que la tecnología no sustituye al abogado

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria ha acogido una jornada centrada en uno de los grandes retos actuales del sector jurídico: cómo integrar la Inteligencia Artificial en el ejercicio profesional con seguridad, criterio y visión estratégica.

El encuentro “¿Vamos más allá? IA y Derecho | El impulso clave para llevar tu despacho al siguiente nivel”, organizado por Lefebvre, reunió a profesionales de la abogacía interesados en conocer cómo las nuevas tecnologías están transformando el día a día de los despachos.

Los ponentes analizaron el impacto real de la IA en el sector legal: optimización del tiempo, mejora del análisis jurídico y acceso más ágil a la información, factores que permiten a los despachos responder con mayor rapidez y calidad a las necesidades de sus clientes.

Uno de los focos de la jornada fue GenIA-L, el asistente jurídico de última generación desarrollado por Lefebvre. La herramienta permite automatizar tareas, facilitar la investigación jurídica y reforzar la seguridad en el uso de la inteligencia artificial aplicada al Derecho. Como parte de la iniciativa, todos los colegiados podrán acceder a un mes de prueba gratuita de GenIA-L y su base de datos jurídica NEO Premium, además de condiciones especiales para su futura contratación.

Intervinieron Cristina Pelayo Díaz, vicedecana del ICA Cantabria; Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre; Alberto Pérez, consultor Legaltech de Lefebvre; Manuel García-Oliva, de García-Oliva Abogados; y Alberto Leonardo, de LBS Abogados.

Durante el debate se destacó que la tecnología no sustituye al abogado, pero sí se está convirtiendo en una aliada estratégica para mejorar la eficiencia profesional. “La clave está en que permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el trabajo jurídico, manteniendo la certeza jurídica y la seguridad en su uso”, se subrayó durante el encuentro.

También se puso de relieve un fenómeno significativo en la adopción de estas soluciones: los despachos pequeños y medianos están liderando la incorporación de la IA, apostando por herramientas tecnológicas para ganar competitividad en un entorno cada vez más exigente.

La jornada evidenció que la diferencia ya no la marcará la tecnología en sí, sino la manera en que los profesionales del Derecho sepan utilizarla para transformar su práctica diaria.

