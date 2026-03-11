Presentación de GLTH Index, primera radiografía de la madurez tecnológica del sector legal con la colaboración de Lefebvre

El GLTH Index revela por primera vez el nivel real de adopción tecnológica en despachos y asesorías jurídicas en España.

El índice se presentó en el GLTHDAY | The Spring Edition, consolidado como uno de los side events más relevantes del Mobile World Congress Barcelona 2026.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha colaborado en la elaboración del índice GLTH Index reconocido por convertirse en la primera radiografía con carácter neutral que permite conocer la madurez tecnológica del sector legal.

GLTH Index se presentaba de manera oficial en el transcurso del mayor congreso tecnológico del mundo en el que centenares de CEOs, socios de firmas legales, directores jurídicos, responsables de innovación y compañías tecnológicas internacionales situaron al sector legal en el centro de la conversación global sobre transformación digital.

De hecho, uno de los hitos de la jornada fue la presentación del GLTH Index, el primer índice neutral, sistemático y comparativo que mide el grado de adopción tecnológica del sector jurídico en España. El índice, basado en 268 entrevistas a 234 bufetes de abogados y 34 empresas de legal counsel, nace con vocación internacional y comenzará su expansión a otros mercados a lo largo de 2026.

Durante la jornada, María de la O Martínez, Strategy & Innovation Director de Lefebvre explicó que "los resultados obtenidos son impresionantes. Vemos que existe una adopción tecnológica, pero que todavía hay mucho que hacer. La gente está muy concienciada por apostar en la tecnología, pero hay muchas barreras que tienen que ver principalmente con la cultura de las empresas. El año que viene los resultados serán aún más finos, porque tendremos un histórico y podremos ver la evolución".

Soluciones legaltech

El índice ofrece una radiografía detallada de las herramientas que se están utilizando en el sector jurídico, identificando más de 20 tipologías de soluciones legaltech actualmente en uso. Entre las más extendidas destacan el software de gestión de expedientes y casos (50%), las soluciones con inteligencia artificial para el análisis, revisión o redacción de contratos y otros documentos legales (47%) y las plataformas de investigación jurídica (45%).

En términos de percepción estratégica, un 31% de los despachos y asesorías considera que la adopción de legaltech es muy importante para su organización, frente a un 24% que aún le otorga poca relevancia. Con todo, el impacto es ya incuestionable: un 72% de los encuestados reconoce que las nuevas soluciones tecnológicas han tenido efectos directos en el sector legal. Actualmente, el interés por la adopción se sitúa principalmente en una fase exploratoria (36%) o como apoyo a iniciativas departamentales concretas (22%).

El estudio también identifica las principales barreras que frenan una implementación más ágil:

alto coste de adquisición e implantación tecnológica (44%),

falta de tiempo y recursos para implementar (42%),

resistencia al cambio cultural (33%)

y dificultades de integración con sistemas heredados (33%), entre otros.

Los grandes vectores de esta transformación son la inversión estratégica, el liderazgo estructurado y la forma de integrar la tecnología de manera operativa, sostenible y sin resistencia al cambio.

IA jurídica, automatización y nuevos modelos de negocio

GLTHDAY | The Spring Edition, se articuló en dos grandes formatos complementarios. Por un lado, THE ELEVATOR, un espacio de fast pitches donde las principales compañías tecnológicas presentaron en intervenciones ultrarrápidas sus lanzamientos y desarrollos más recientes. Por otro, cinco mesas redondas con representantes de empresas líderes y destacados referentes del ecosistema legaltech para analizar, desde una perspectiva estratégica, las tendencias que marcarán el futuro del sector.

Empresas como Lefebvre, Aranzadi LA LEY, Harvey, Legora, vLex (parte de Clio), Litera, Lexsoft, iManage, Intapp, Stelo.ai, Rolling Legal, Lexroom, Maite.ai, Punto Neutro y Parallel mostraron cómo la inteligencia artificial, la automatización documental y el legal operations están redefiniendo la práctica jurídica. El regreso del GLTHDAY a Barcelona, en la semana clave para la tecnología y la innovación, confirma una tendencia clara: el derecho es ya un actor activo del ecosistema tecnológico mundial.

Con más de 1.000 organizaciones integradas en su red internacional, el GLTH continúa consolidando un ecosistema que conecta despachos, corporates, startups, inversores e instituciones públicas.

El Global Legaltech Hub celebrará una nueva edición del GLTHDAY en Madrid el próximo mes de octubre. Con su edición de primavera en Barcelona y la edición anual en Madrid, el GLTH consolida un modelo de encuentros a lo largo del año que acompañan la evolución del sector legaltech.

