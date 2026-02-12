El Tribunal Superior de Navarra confirma una condena de 3 años de prisión por tocamientos sexuales a una menor de edad

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) acaba de confirmar la condena de 3 años de prisión, por un delito de agresión sexual, impuesta el pasado noviembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial a un hombre que realizó tocamientos a una menor de 15 años en una localidad de la comarca de Pamplona. De esta forma, la Sala ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial, que dictaminó la sustitución de la pena por la expulsión de España del procesado, de nacionalidad argelina y en situación irregular, quien no podrá regresar hasta dentro de 8 años a su país.

Según recoge la sentencia ahora ratificada, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se sustituirá la pena de prisión por la expulsión de España del procesado, de nacionalidad argelina y en situación irregular, quien no podrá regresar hasta dentro de 8 años. El encausado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 2.000 euros por el daño moral.

Sobre las 16 horas del 10 de septiembre de 2024, el inculpado se encontraba sentado en un banco de una calle de una localidad de la cuenca de Pamplona. En otro banco próximo estaba la menor, a la que se acercó “para entablar conversación en tono amigable”.

Menor de edad

En el transcurso de la charla, el hombre le pidió el número de teléfono, a lo que ella accedió. Tras ello, el acusado le dijo que le parecía “guapa” y, según recoge la sentencia, “siendo consciente de que la víctima contaba con menos de 16 años por su configuración, por su aspecto físico y porque ella se lo había dicho, le pasó la mano por el hombro con intención de acercarle a él e intentó besarla para, a continuación, tocarle el muslo por encima de la ropa, todo ello sin contar con su consentimiento”.

Alertada por la situación, la joven se levantó del banco en el que se encontraba y se marchó del lugar en dirección a su domicilio, “si bien el acusado también se levantó del mismo y, con idéntico ánimo, la siguió y la abrazó por detrás, tocándole los pechos, apretándoselos por encima de la ropa sin contar nuevamente con su consentimiento”.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido diversos índices de malestar emocional, como nerviosismo, miedo, pensamientos intrusivos, problemas para dormir con pesadillas, falta de apetito, conductas evitativas y estado de alerta. Asimismo, ha recibido apoyo psicológico de manera puntual, con evolución positiva en la recuperación de su estabilidad psicológica, aunque persiste algún índice de malestar.

La víctima presenta también un retraso en su desarrollo, con necesidad de apoyo desde su nacimiento, que afecta a diversas áreas y a su grado de madurez psicológica. La condena de 3 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años impuesta por la Sección Primera de la Audiencia fue recurrida por la defensa ante el TSJN.