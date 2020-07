Introduce la autorización de un crédito extraordinario de 16.000 millones de euros para financiar el coste de la pandemia y compensar la caída de los ingresos en las CCAA El Congreso convalida el Real Decreto-ley por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 Noticia 16-07-2020 ElDerecho.com

Es un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.