Simplificación de normas de la UE para impulsar la competitividad

Los representantes de los Estados miembros (Coreper) aprobaron ayer la posición del Consejo («mandato de negociación») sobre una de las propuestas de la Comisión para simplificar las normas de la UE e impulsar así la competitividad de la Unión.

La presente propuesta (la denominada «Directiva de suspensión temporal») aplaza las fechas de aplicación de determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, así como el plazo de transposición de las disposiciones en materia de diligencia debida.

La propuesta forma parte del «paquete legislativo ómnibus I», adoptado por la Comisión a finales de febrero de 2025, para simplificar la legislación de la UE en el ámbito de la sostenibilidad. Habida cuenta de las importantes repercusiones para la comunidad empresarial, la Presidencia polaca ha tratado esta propuesta con la máxima prioridad con el fin de proporcionar a las empresas de la UE la seguridad jurídica necesaria en lo que respecta a sus obligaciones de información y de diligencia debida. De manera general, los Estados miembros han compartido la urgencia de la Presidencia y, en este sentido, han apoyado la propuesta de la Comisión de aplazar:

dos años la entrada en vigor de los requisitos de la Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, por lo que respecta a las grandes empresas que aún no hayan empezado a presentar información, así como a las pymes que coticen en bolsa, y

la entrada en vigor de los requisitos de la Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, por lo que respecta a las grandes empresas que aún no hayan empezado a presentar información, así como a las pymes que coticen en bolsa, y un año el plazo de transposición y la primera fase de la aplicación (que abarca a las mayores empresas) de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Un posible acuerdo rápido entre los colegisladores les proporcionará tiempo para acordar modificaciones más sustanciales de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que también fueron propuestas por la Comisión como parte del paquete «ómnibus I» sobre sostenibilidad.

Tras la aprobación por el Coreper del mandato de negociación del Consejo, la Presidencia puede entablar negociaciones interinstitucionales con vistas a alcanzar un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre esta propuesta. Por su parte, el Parlamento Europeo ha programado el 1 de abril una votación sobre la solicitud del procedimiento de urgencia para esta propuesta.

En octubre de 2024, el Consejo Europeo pidió a todas las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a las partes interesadas que, con carácter prioritario, avanzaran rápidamente los trabajos, especialmente para dar respuesta a los retos señalados en los informes de Enrico Letta (Much more than a market [Mucho más que un mercado]) y de Mario Draghi (The future of European competitiveness [El futuro de la competitividad europea]). Posteriormente, la Declaración de Budapest, de 8 de noviembre de 2024, pidió «[i]niciar una revolución de la simplificación», asegurando un marco regulador claro, sencillo e inteligente para las empresas y reduciendo drásticamente las cargas administrativas y reglamentarias y las que conlleva la presentación de información, especialmente para las pymes.

El 26 de febrero de 2025, como actuación consecutiva al llamamiento de los dirigentes de la UE, la Comisión presentó dos paquetes legislativos «ómnibus», destinados a simplificar la legislación vigente en los ámbitos de la sostenibilidad y la inversión, respectivamente. El 20 de marzo de 2025, los dirigentes instaron a los colegisladores a que impulsasen los trabajos sobre dichos paquetes de simplificación «ómnibus» presentados el 26 de febrero de 2025 con carácter prioritario y con un alto nivel de ambición, con vistas a ultimarlos lo antes posible en 2025. En esta ocasión, el Consejo Europeo pidió específicamente a los colegisladores que adoptaran sin demora el mecanismo de suspensión temporal y, a más tardar, en junio de 2025. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y el Consejo de Competitividad celebraron debates de orientación sobre el paquete legislativo «ómnibus» los días 11 y 12 de marzo de 2025, y los ministros acogieron muy positivamente la labor de simplificación de la Comisión y apoyaron la intención de la Presidencia de lograr avances rápidos.

Proyecto de Directiva sobre las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (propuesta de la Comisión), 26.2.2025

