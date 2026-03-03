Absuelto un vigilante de seguridad condenado por lesiones leves en aplicación del principio “in dubio pro reo”

La audiencia vizcaína considera que “existe una duda acerca de si el comportamiento del encausado fue contrario a derecho”; y le absuelve en aplicación del principio “in dubio pro reo”

La AP de Bizkaia ha absuelto en aplicación del principio “in dubio pro reo” a un vigilante de seguridad que fue condenado por un juzgado de Bilbao al pago de una multa de 270 euros por las lesiones causadas a la pasajera de un tren a la que desalojó por la fuerza del vagón y redujo después de que tratara de colarse y le insultara.

El vigilante de seguridad fue condenado por la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao como autor de un delito leve de lesiones y además de la multa le impulso la obligación de indemnizar a la pasajera con 190,50 euros.

El vigilante recurrió ante la Audiencia de Bizkaia argumentado que la sentencia de instancia no había tenido en cuenta “toda una serie de acontecimientos que legitimaban” su actuación como el hecho de que la mujer se negara a desalojar el vagón, incumpliendo su mandato y provocando que el tren estuviera parado.

La Audiencia de Bizkaia recuerda que la clave de la valoración probatoria que se efectúa en la resolución recurrida radica en que se considera que la intervención del vigilante al reducir a la pasajera fue ilegítima y constituyó un uso desproporcionado e ilegítimo de fuerza o violencia no amparada por el derecho.

Sin embargo, la Audiencia estima que en este caso “existe una duda acerca de si el comportamiento del encausado fue contrario a derecho”.

“Si tal y como explica el recurrente, el tren se encontraba detenido” y ella “se negaba a desalojarlo, es admisible que se estaba produciendo una grave alteración del servicio público”, afirma la Audiencia.

Añade también que el vigilante se comportó de “manera correcta” con una persona que comenzó “infringiendo las normas de acceso al tren” y que el forcejó subsiguiente, tras negarse ella a abandonar el vagón, no parece que fuera desproporcionado en atención a las lesiones que presentaron ambos – de carácter leve-, ni que hubiera “un uso abusivo e ilegítimo de la violencia”.

De esta manera y en aplicación del principio “in dubio pro reo”, la Audiencia de Bizkaia acuerda revocar la sentencia de instancia y absolver al vigilante de seguridad, en una resolución contra la que no cabe recurso.

Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección nº 1. Sentencia nº 2/2026 de 7 de enero de 2026.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos