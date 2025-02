Consumo registra casi 8.000 denuncias de suplantación de identidad en el juego online

Más de 7.700 personas denunciaron en 2024 haber sido víctimas de suplantación de identidad en el juego online mediante un protocolo que el Ministerio de Consumo puso en marcha, junto a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional, para proteger a los contribuyentes.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registró en 2024 casi 8.000 denuncias (7.712) de personas que dicen haber sido víctimas de suplantación de identidad en el juego online. Es la primera vez que se conoce este dato y ha sido posible por el protocolo que Consumo puso en marcha el año pasado por medio de la Dirección General de Ordenación del Juego para proteger a los contribuyentes de estas acciones en el ámbito del juego online.

El PACS, como se llama este mecanismo (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), cuenta con la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de Policía Nacional, y se ofrece como una herramienta para asistir a aquellos contribuyentes cuya identidad ha sido utilizada sin su consentimiento para ocultar ganancias en el juego online y evadir así el pago de impuestos.

De esta manera, y tras el cierre de la campaña de la Renta 2023, la Dirección General de Ordenación del Juego ha analizado los datos recopilados, centrándose en aquellos casos con ganancias superiores a 100 euros. En base a ello, ha detectado que de todas las personas que ganaron más de 100 euros en juegos online, casi un 5% (4,7%) fueron víctimas de suplantación de identidad, según las denuncias presentadas. Este porcentaje, además, podría aumentar el año que viene, advierte la Dirección General de Ordenación del Juego, en base a los datos preliminares que ya se conocen del próximo ejercicio fiscal.

Los datos recabados tras la Renta de 2023 muestran que la suplantación afecta por igual a hombres y mujeres, pese a que la población de mujeres que participa en juegos online solo representa un 16,5% del total. Otro dato significativo es que la mayoría de las suplantaciones, el 91%, se dieron en apuestas deportivas.

El análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego también resalta que las personas que suplantan estas identidades utilizan métodos de pago difíciles de rastrear y que no pueden verificarse en tiempo real, como monederos electrónicos y tarjetas bancarias. Además, estas personas presentan un patrón de juego diferente: haciendo muchas más apuestas y durante más horas por día, pero usando las cuentas suplantadas solo 7,5 días de media, cuando la media de la población general es de 35,8 días desde que activa la cuenta hasta que la cancela.

Se ha identificado, además, que el uso de identidades de familiares o conocidos, es uno de los patrones más comunes en la suplantación de la identidad, especialmente en casos de menores de edad, en personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o en personas que han sido bloqueadas previamente por los operadores. Otro patrón común responde al robo de identidad con fines fraudulentos, tanto para evitar el pago de impuestos como para realizar operaciones ilícitas.

Ante esta realidad, la Dirección General de Ordenación del Juego ha trasladado a los operadores de juego la necesidad de mejorar sus mecanismos de prevención y detección de fraudes, reforzar la seguridad en los procesos de verificación de identidad y garantizar una atención eficaz a los afectados. También ha advertido que estos resultados y el perímetro de suplantados se circunscribe exclusivamente a las personas que han solicitado adscribirse al protocolo PACS y existen diversos motivos por los que una persona puede no haber iniciado el procedimiento, como, por ejemplo, no haber obtenido ganancias superiores a 100 euros o no tener la obligación de presentar la declaración por no llegar a la renta mínima.

¿Cómo activar el protocolo PACS si has sido víctima de suplantación?

La Dirección General de Ordenación del Juego recomienda seguir una serie de pasos, si sospechas que tu identidad ha sido utilizada sin tu consentimiento en el juego online, para activar el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS):

Solicitar una referencia PACS enviando un correo a la dirección: dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es. Con esta referencia se podrá hacer un seguimiento del caso.

Denunciar la suplantación ante la Policía Nacional.

Solicitar un certificado de actividad y el cierre de la cuenta fraudulenta a los operadores de juego. En caso de que el operador no facilite el certificado, el ciudadano puede obtener un informe de transacciones en la sede electrónica de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Trasladar los documentos y la información a la Policía Nacional y a la Agencia Tributaria, a esta última a través del Registro.

Por otra parte, la Dirección General de Ordenación del Juego subraya que la activación de este protocolo PACS ha triplicado el número de inscripciones en el servicio 'Phishing Alert', lo que refleja, a ojos de la Dirección General de Ordenación del Juego, una creciente preocupación por la ciberseguridad.

El 'Phishing Alert' es un sistema diseñado para ayudar a los ciudadanos a detectar si su identidad está siendo utilizada fraudulentamente en el juego online. Los usuarios pueden activar 'Phishing Alert' directamente desde la página web de la Dirección General de Ordnación del Juego, accediendo a la sección «Alerta de suplantación de identidad» y proporcionando sus datos para recibir alertas en caso de actividad sospechosa.

