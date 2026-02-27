Criterios necesarios para la elaboración del registro retributivo

Para ayudar a las empresas a cumplir correctamente con la obligación legal del registro salarial Lefebvre Formación organiza el “Curso Actualidad de la elaboración del registro retributivo 2026”.
El curso, que se celebrará los días 12 y 19 de marzo, estará dirigido por Alejandro García Gutiérrez, Payroll Manager en IOT, y ofrecerá una visión práctica, técnica y actualizada sobre la elaboración del registro retributivo. La formación analizará la normativa vigente, los criterios interpretativos actuales y el uso adecuado de la herramienta oficial facilitada por el Ministerio de Igualdad, con el fin de garantizar una correcta implantación y minimizar riesgos legales.
Durante las sesiones, los participantes comprenderán la normativa aplicable (impacto de la Transposición de la Directiva (UE) 2023/970) de disponer de un registro retributivo, sobre la obligación de tener un registro retributivo (en el ámbito organizativo y personal, así como su periodo de vigencia y duración), el contenido del registro retributivo, y el correcto uso de la herramienta del registro retributivo del Ministerio de Igualdad.
