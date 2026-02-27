Criterios necesarios para la elaboración del registro retributivo

La elaboración del registro retributivo es una obligación documental para todas las empresas que debe abarcar a toda la plantilla, incluido personal directivo y altos cargos.

Para ayudar a las empresas a cumplir correctamente con la obligación legal del registro salarial Lefebvre Formación organiza el “Curso Actualidad de la elaboración del registro retributivo 2026”.

El curso, que se celebrará los días 12 y 19 de marzo, estará dirigido por Alejandro García Gutiérrez, Payroll Manager en IOT, y ofrecerá una visión práctica, técnica y actualizada sobre la elaboración del registro retributivo. La formación analizará la normativa vigente, los criterios interpretativos actuales y el uso adecuado de la herramienta oficial facilitada por el Ministerio de Igualdad, con el fin de garantizar una correcta implantación y minimizar riesgos legales.

Durante las sesiones, los participantes comprenderán la normativa aplicable (impacto de la Transposición de la Directiva (UE) 2023/970) de disponer de un registro retributivo, sobre la obligación de tener un registro retributivo (en el ámbito organizativo y personal, así como su periodo de vigencia y duración), el contenido del registro retributivo, y el correcto uso de la herramienta del registro retributivo del Ministerio de Igualdad.

Infórmate e inscríbete en el Curso Actualidad de la elaboración del registro retributivo 2026

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos