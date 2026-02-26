El Congreso convalida el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones

Las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado suben un 2,7% con carácter general

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social.

La subida, que ya fue efectiva en las nóminas de enero y febrero tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

Las pensiones mínimas, por su parte, aumentan su cuantía más del 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo hacen un 11,4%.

Entre los beneficiarios, se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

El texto convalidado en la Cámara baja también contempla modificaciones en materia de cotizaciones, una prórroga de la compatibilidad de jubilación y trabajo para profesionales sanitarios y otros ajustes técnicos, entre otras medidas.

Revalorización de las pensiones

La revalorización del 2,7% con carácter general se ha calculado en base al índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Esta media fue aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales, dando cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Este año, la revalorización supone unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión contributiva (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) aumenta en torno a 500 euros anuales. En conjunto, la subida beneficia a los 9,5 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 736.800 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025.

Pensiones mínimas y no contributivas

El Real Decreto-ley convalidado hoy en el Congreso también incluye un mayor incremento para las pensiones mínimas, las no contributivas (PNC) y el IMV, que también se ha aplicado en las nóminas de enero y febrero tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros.

En concreto, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026. Y este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se han revalorizado también un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 ha sido de 15.786,4 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,7%.

Otras medidas en materia de Seguridad Social

El Real Decreto-ley incluye además otras medidas relevantes que afectan a colectivos específicos y a la gestión del sistema. Con el objetivo de posibilitar la anticipación de la jubilación de los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, este texto regula una cotización adicional que permite activar coeficientes reductores en la edad de jubilación. Se reconoce de esta forma la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional. Esta medida se prorroga tras los resultados positivos obtenidos, ya que entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales sanitarios se han acogido a esta modalidad, contribuyendo a reforzar la atención sanitaria y a paliar la escasez de profesionales en el primer nivel de atención.

El texto aprobado incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones. En este sentido, se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización; el tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros, y se actualiza la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, así como la cuota de solidaridad. En el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025.

