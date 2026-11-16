CRUE y CEDRO renuevan su colaboración para garantizar el derecho de autor en la universidad

Este acuerdo garantiza la seguridad jurídica de las instituciones académicas en el ámbito de los derechos de autor. El nuevo marco de colaboración permite que el profesorado y el estudiantado puedan seguir reutilizando contenidos editoriales —a través de fotocopias, copias digitales o en los campus virtuales— con plenas garantías legales en materia de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de sus actividades docentes, de aprendizaje e investigación científica. Al mismo tiempo, asegura que los titulares de derechos reciban una remuneración por la reutilización de sus obras. CRUE destaca que «las universidades y su personal investigador desempeñan un papel esencial en la generación, utilización y difusión del conocimiento». Su contribución al acuerdo con CEDRO permite conciliar las necesidades de la comunidad universitaria con el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, CEDRO señala que «en un momento en el que disponer de contenidos educativos y obras de calidad es más importante que nunca para la enseñanza, CRUE renueva su compromiso para garantizar que profesores y estudiantes puedan disponer de ellos con respeto a los derechos de sus autores y editores». El sistema universitario, referente en el ámbito educativo del Estado La firma de este acuerdo pone de manifiesto que el universitario es el único ámbito educativo en España que, de forma sectorial, hace efectivos los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de libros y publicaciones periódicas. Formación en propiedad intelectual El acuerdo entre CRUE y CEDRO refuerza la línea de colaboración entre las dos instituciones para desarrollar conjuntamente planes de formación dirigidos a la comunidad universitaria. El objetivo es promover el conocimiento y el respeto de la propiedad intelectual, así como ofrecer soluciones prácticas que reduzcan el riesgo de incumplimientos de la normativa vigente. CRUE subraya la importancia de seguir avanzando en la sensibilización y formación de la comunidad universitaria en materia de propiedad intelectual, favoreciendo un uso responsable de los contenidos que resulte compatible con las necesidades propias de la docencia y la investigación Finalmente, CEDRO puntualiza que «una educación de calidad necesita contenidos de calidad y este acuerdo contribuye a ello. La evidencia demuestra que fomentar la lectura, trabajar con libros y disponer de buenos materiales educativos contribuye a mejorar el aprendizaje». Y añade que «es necesario trabajar para enseñar a estudiantes, profesores y familias a acceder, reutilizar y compartir los contenidos editoriales de forma responsable». Este acuerdo da continuidad al marco de colaboración iniciado en 2015 entre CRUE y CEDRO.