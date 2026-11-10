Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria cierran la primera edición de este encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han celebrado el I Congreso Nacional de Gestión Pública, un encuentro que ha reunido a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas, en un contexto marcado por la transformación digital, la evolución normativa y la incorporación de las nuevas tecnologías.

Celebrado los días 9 y 10 de noviembre en formato híbrido, desde el Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, el encuentro ha abordado cuestiones como los instrumentos jurídicos de gestión pública, la modernización de los servicios sanitarios y sociales, la gestión del talento público, la IA y la ciberseguridad.

La IA y la digitalización impulsan nuevos modelos de gestión sanitaria

La sesión de la tarde del lunes comenzó con una demostración práctica de GenIA-L, la plataforma de IA de confianza de Lefebvre para el trabajo jurídico, en la que se explicó cómo esta tecnología puede aportar mayor agilidad, eficiencia y seguridad jurídica a los profesionales de la Administración Pública. A través de un caso práctico sobre la tramitación de subvenciones, se mostraron sus aplicaciones para agilizar el trabajo jurídico y administrativo, garantizando el acceso a fuentes verificables, la protección de la información sensible y el papel esencial del criterio profesional.

La aplicación de soluciones jurídicas y económicas al ámbito sanitario centró la intervención de Pedro Irigoyen, subdirector general de Inspección de Tributos de Madrid, quien examinó los retos de la financiación y la contratación pública, así como la necesidad de adaptar estos instrumentos para impulsar la innovación y la eficiencia en el sector. Además, subrayó que “los sistemas de contratación son un instrumento jurídico para dejar claras las reglas del juego, pero también son un instrumento de política económica”.

A continuación, Susana Álvarez Gómez, inspectora médica y anterior subdirectora general del Servicio Madrileño de Salud, y Adasat Goya González, director del Servicio Canario de Salud, debatieron sobre el buen gobierno de los centros sanitarios, la eficiencia y la sostenibilidad, coincidiendo en la necesidad de reforzar la profesionalización de la gestión sanitaria. En este sentido, Álvarez aseguró que “la profesionalización no es un deseo, sino una exigencia de los gestores públicos”.

Posteriormente, Natalia de Luis Yanes, Subdirectora de Gestión Responsable de la Unidad técnica de apoyo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud, del Gobierno de Canarias; Jenaro Bejarano, Subdirector de Gobierno del Dato e Inteligencia Artificial de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Noemí Cívicos, Directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS del Ministerio de Sanidad, analizaron el papel de la transformación digital en la modernización y eficiencia de los servicios sanitarios y sociales. Los ponentes destacaron la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una implantación ordenada y equitativa de las nuevas tecnologías.

La jornada del lunes concluyó con una sesión dedicada a los retos de la función pública, centrada en la temporalidad y la carrera profesional. En ella, Javier Tapia, jefe de Servicio de régimen jurídico, normativa e incompatibilidades de la Dirección General de la Función Pública, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, profundizó en el reconocimiento de la experiencia, la formación y el desempeño de los empleados públicos como pilares de la carrera profesional, señalando que “la carrera profesional no se sustenta en el mero abono de una cuantía económica”.

Gestión del talento y evaluación del desempeño, retos de la función pública

La segunda jornada comenzó con la intervención de Virginia Losa Muniz, secretaria de la Diputación de Palencia, y se centró en las disfunciones y desafíos de la gestión del talento público en la era de la transformación digital. Losa remarcó que “la transformación digital no va de tecnología, sino de personas y diseño organizativo”, e incidió en la necesidad de anticiparse al envejecimiento de las plantillas, preservar el conocimiento experto y apostar por la formación y atracción de nuevo talento en las AAPP.

Posteriormente, Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública; María José González Hernández, jefe de Servicios Generales del Ayuntamiento de Los Realejos; Luis Alfonso Manero Torres, secretario general del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y Manuel Alejandro Perera Candil, jefe de Servicio de Transporte aéreo de la Dirección General de Transportes y Movilidad, debatieron sobre la evaluación del desempeño y el rendimiento. Los expertos coincidieron en la necesidad de impulsar sistemas de evaluación justos, objetivos y adaptados a cada organización. Asimismo, destacaron la planificación, la formación y la comunicación interna como claves para mejorar la motivación de los empleados públicos y garantizar servicios de mayor calidad a la ciudadanía.

Por su parte, José Antonio Martínez Beltrán, secretario General de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Valencia, abordó los retos de la temporalidad y la estabilización, así como la necesidad de reforzar la captación y selección de talento. En este sentido, advirtió que “no podemos construir sin talento, y el talento en la Administración se adquiere tanto con experiencia como con conocimiento puro clásico”.

La ciberseguridad y la IA redefinen los procesos administrativos

La ciberseguridad fue otro de los temas destacados, con la intervención de Pino Caballero Gil, catedrática de Ciencias de la Computación e IA de la Universidad de La Laguna, quien presentó los principales desafíos de la seguridad integral en la gestión pública. Caballero, alertó sobre la creciente exposición de las AAPP a los ciberataques e insistió en la importancia de la formación continua, recordando que “el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”.

En esta misma línea, Víctor Almonacid, director de Innovación de la Fundación NovaGob, y Marta Bonnet Parejo, directora de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, analizaron los retos de la IA y la simplificación administrativa. El debate puso de manifiesto la necesidad de rediseñar los procedimientos para mejorar los servicios públicos, situando a la ciudadanía en el centro y garantizando la supervisión humana.

Una Administración más cercana a través del lenguaje claro

Víctor González, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Miguel Hernández López, coordinador de Protección de Datos y Transparencia del Gobierno de Canarias, y Alejandro Parres, coordinador del Área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa del Cabildo de Gran Canaria, abordaron la importancia del lenguaje claro en la gestión pública. Los expertos defendieron que la digitalización por sí sola no garantiza una comunicación comprensible y destacaron la necesidad de situar a la ciudadanía en el centro para garantizar su derecho a entender.

Un espacio de reflexión sobre el futuro de la gestión pública

La clausura institucional del Congreso ha contado con las intervenciones de Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y José Montelongo Espinosa, director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), quienes han destacado la importancia de la formación continua y de aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar los servicios públicos.

Por su parte, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha cerrado el encuentro agradeciendo la participación de los asistentes y poniendo en valor su capacidad de “absorber, preguntar, inquirir, reflexionar y compartir con los ponentes sus inquietudes”.

El I Congreso Nacional de Gestión Pública ha contado con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL.

Con esta primera edición, Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria refuerzan su compromiso con la actualización y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de la Administración, impulsando un espacio de reflexión sobre la modernización del sector público y la importancia de combinar innovación tecnológica, eficiencia y seguridad jurídica.

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