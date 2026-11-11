Advierte de que solo puede actuar de forma excepcional y trasladará toda la información a la autoridad irlandesa, competente con esta red social

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma, tras la investigación de Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la red social.

Según ha informado la AEPD en un comunicado, tras tener conocimiento de estos hallazgos, ha decidido solicitar a Maldita.es una relación de los enlaces a los contenidos denunciados y requerir a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los mismos.

Además, ha señalado que ha decidido, "una vez analizada esa información, ordenar el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores".

En concreto, ha precisado que se tratará de una medida "concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional".

Según señala, ha decidido tomar estas medidas con independencia de la respuesta a la comunicación formal que ha recibido por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en la que solicita a este organismo la realización de una serie de actuaciones.

La AEPD reconoce "el valor del periodismo de investigación", expresa su "más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas", subrayando su compromiso con "la retirada urgente de contenidos sensibles", y advierte de que "los delitos que atentan contra niñas y niños son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata".

Si bien, recuerda que la investigación de los hechos descritos en los artículos publicados corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, y que la propia legislación de protección de datos atribuye al Ministerio Fiscal la intervención cuando la difusión de imágenes de menores en redes sociales pueda suponer "una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, para que inste las medidas cautelares y de protección que procedan". Además, apunta que la AEPD cuenta con un protocolo de actuación con la Fiscalía.

Igualmente, la AEPD ha puntualizado que debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye, y que siguiendo lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma, ya que TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa.

En estos casos, ha apuntado que las medidas que puede adoptar la AEPD se limitan a "supuestos tasados y excepcionales", como el procedimiento de urgencia, y ha asegurado que trasladará toda la información conocida a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos, así como a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales.

Asimismo, la AEPD ha ofrecido su "plena cooperación" al Ministerio de Juventud e Infancia, al Ministerio Fiscal, a los órganos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Comisión Europea y a las autoridades europeas de protección de datos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos