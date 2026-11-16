Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 9 de noviembre de 2.026

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 5 de Noviembre de 2026, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el que se nombra Jefe de Área de Comunicaciones, de la Subsecretaría de la Dirección General de Servicios (B.O.E. núm. 279 de 9 de Noviembre de 2026).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).
Nota: La publicación de esta noticia viene ilustrada con una imagen generada con IA.