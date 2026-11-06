El Ministerio de Justicia ha cedido medio centenar de soluciones tecnológicas a las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, con el objetivo de reforzar su digitalización.

Según se detalla en una nota de prensa el departamento liderado por Félix Bolaños, la cesión se ha regulado mediante convenios de colaboración: el primero, que se firmó con el Gobierno del Principado de Asturias en febrero de 2025, y el último, con el de Andalucía, el pasado 27 de octubre.

Justicia ha precisado que esos convenios permitirán además a las comunidades "enriquecer los desarrollos tecnológicos conforme a sus necesidades organizativas" y adoptar en el futuro nuevas herramientas digitales diseñadas por el propio Ministerio.

Las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias judiciales son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja,

'Carpeta Justicia, LexNet y Dicireg'

Entre las herramientas compartidas destaca 'Carpeta Justicia', la plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de los expedientes judiciales, descargar certificaciones y solicitar cita previa en los registros civiles y los órganos judiciales.

Asimismo, el Ministerio también ha compartido 'LexNet', la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos, y 'DICIREG', otra plataforma que permite tramitar online los expedientes del Registro Civil.

Además, se ha facilitado el acceso al 'Hub de Interoperabilidad', que permite remitir expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales y comunidades de manera segura; al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite la consulta automática de antecedentes penales y la gestión de la protección de las víctimas; y también al Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), para realizar comparecencias virtuales "con todas las garantías".

El Ministerio detalla seis programas en el listado de herramientas cedidas de manera gratuita que recoge la nota, aunque ha asegurado poner a disposición cincuenta.

Robotización e inteligencia artificial

Además, según la nota, se han compartido aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial.

Justicia respalda también que cada comunidad haya podido adoptar las herramientas "en función de sus necesidades", y la transferencia, según el Ministerio, se ha realizado "con soporte técnico y total garantía de seguridad".

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