Cuatrecasas refuerza su estructura con cinco nuevos socios

La Junta de Socios aprueba la incorporación de Borja Álvarez, Vanessa Castelló, Amory Heine, Francisco Iso y Xavier Morera al cuerpo de socios

Tres de ellos son abogados que promocionan dentro de la Firma: Borja Álvarez (Arbitraje – España), Vanessa Castelló (Litigación Tributaria – España) y Xavier Morera (Corporate – España); y dos son de nueva incorporación: Amory Heine (Fiscal – Chile) y Francisco Iso (Corporate – España).

Las designaciones se han producido en el transcurso de la Junta General de Socios que ha celebrado la Firma el 16 de abril en Madrid. Durante el encuentro, también se ha hecho pública la designación de cuatro nuevos consejeros: Javier Calle (Fiscal – España), Javier Díaz (Público – España), Estefanía Portillo (Litigación – España) y Cristina Vila (Competencia – España).

Borja Álvarez es experto en litigios complejos con componente internacional, arbitraje comercial y arbitraje de inversiones. Cuenta con una sólida trayectoria en disputas derivadas de operaciones de M&A, así como en los sectores energético, de infraestructuras, construcción e inmobiliario. Tiene amplia experiencia en procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos y resoluciones internacionales, así como en la adopción de medidas cautelares. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la New York Bar Association.

Vanessa Castelló cuenta con una amplia experiencia en derecho tributario español y de la Unión Europea, con especialización en fiscalidad contenciosa. Asesora de forma habitual en la preparación y tramitación de reclamaciones administrativas y recursos judiciales, así como en procedimientos de gestión, recaudación e inspección tributaria. Asimismo, asesora a grandes patrimonios en tributación personal y patrimonial, especialmente en los ámbitos del deporte y el entretenimiento. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Amory Heine es una reconocida especialista en derecho tributario, con una sólida trayectoria en firmas internacionales, donde ha codirigido prácticas tributarias multijurisdiccionales en Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en fiscalidad, litigios tributarios y wealth planning, así como en liderazgo y coordinación de equipos especializados. Asimismo, ha participado activamente en programas de formación avanzada en tributación y en el debate técnico de la disciplina.

Francisco Iso es especialista en operaciones de private equity, capital riesgo y adquisiciones apalancadas, asesorando a fondos nacionales e internacionales en operaciones privadas y public-to-private. Cuenta con una dilatada experiencia en M&A, así como en el diseño de joint ventures y acuerdos estratégicos, con especial foco en la industria aeroespacial y de defensa. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Xavier Morera cuenta con una contrastada experiencia en operaciones de M&A, inversiones de private equity y venture capital, así como en el diseño de planes de incentivos y estructuras de roll-over. Asesora a fondos, corporaciones, fundadores y startups tecnológicas en inversiones en distintos sectores, con especial foco en el ámbito tecnológico. Asimismo, presta asesoramiento recurrente en derecho mercantil y societario y ejerce como secretario del consejo de administración de diversas sociedades.

Consejeros

Javier Calle es especialista en asesoramiento fiscal corporativo en operaciones financieras y con deuda. Cuenta con una consolidada experiencia en transacciones de gran envergadura, incluyendo financiaciones, refinanciaciones, emisiones, titulizaciones y reestructuraciones de deuda, así como en la adquisición de carteras distressed. Asimismo, asesora a grandes empresas e inversores de los sectores financiero e inmobiliario en materias de tributación directa e indirecta. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Javier Díaz asesora a empresas y administraciones públicas en derecho administrativo, contratación pública, urbanismo, medioambiente y derecho sancionador. Está especializado en contratación civil y pública, interviniendo de forma habitual en la elaboración de pliegos e instrucciones internas, así como en recursos precontractuales, contractuales y procedimientos contencioso-administrativos. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Estefanía Portillo es especialista en práctica procesal civil, arbitraje y mediación. Cuenta con una sólida trayectoria en acciones colectivas y litigios vinculados a la contratación civil y mercantil, asesorando a clientes de los sectores de consumo, inmobiliario, construcción e ingeniería. Es miembro del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Cristina Vila es experta en economía y defensa de la competencia. Asesora a clientes nacionales e internacionales en investigaciones ante autoridades de competencia, operaciones de concentración y cuestiones regulatorias, así como en procedimientos ante la Comisión Europea, la CNMC y los tribunales de la Unión Europea. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en cumplimiento normativo en materia de derecho de la competencia. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Los nuevos socios y consejeros reflejan el talento, la alta especialización y la excelencia técnica que caracterizan a la Firma, así como la diversidad de especialidades y territorios que la integran. Su aportación reforzará la calidad del servicio y contribuirá al posicionamiento de liderazgo de Cuatrecasas en áreas clave de la abogacía de los negocios, en constante evolución.

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