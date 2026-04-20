El Foro Gerencias Legales Bogotá 2026 confirma el giro estratégico del área jurídica ante regulación, IA y nuevos riesgos empresariales

El evento reunió a general counsel, directores jurídicos y expertos de compañías líderes como CEMEX, COMCEL, Ecopetrol, Toyota, Pepsico o Colgas

El Foro Gerencias Legales Bogotá 2026, celebrado en el Metropolitan Club de Bogotá y organizado por Gericó Associates, reunió a general counsel, directores jurídicos y expertos de compañías líderes como CEMEX, COMCEL, Ecopetrol, Toyota, Pepsico o Colgas para analizar cómo la regulación, la transformación digital y los nuevos riesgos están redefiniendo el papel de la función legal en las organizaciones.

El mensaje que atravesó toda la jornada fue contundente: las áreas legales ya no se conforman con responder a los problemas cuando aparecen. Hoy buscan anticiparse, influir en la estrategia y demostrar que el derecho puede ser, también, un motor de competitividad.

La tecnología, en particular, fue terreno de debate intenso. No solo por sus implicaciones regulatorias, sino por la presión que ejerce sobre unas estructuras legales que, en muchos casos, aún no han terminado de adaptarse al ritmo digital.

Erick Castellanos, Senior Legal Advisor de Ecopetrol, apuntó: “El área jurídica tiene un papel fundamental en organizaciones altamente reguladas, donde no solo debe garantizar el cumplimiento, sino también adaptarse a entornos en constante transformación y acompañar estratégicamente al negocio”.

Guillermo Poveda, Head Legal + Compliance Americas de Xebia, fue directo al respecto: “La función legal debe integrarse de forma mucho más activa en la evolución tecnológica del negocio, entendiendo los procesos, anticipando riesgos y acompañando la toma de decisiones en entornos digitales cada vez más complejos”.

La jornada también reservó espacio para reflexionar sobre el propio rol del abogado interno y cómo ha ido mutando en los últimos años: de asesor técnico a interlocutor del negocio, con una mirada cada vez más transversal.

Jorge Castillo, Chief Legal Officer (General Counsel) & Customer Relations de Automotores Toyota, lo expresó con claridad: “El área legal debe participar activamente en la estrategia empresarial y en la relación con los clientes, consolidándose como un socio clave dentro de la organización y no únicamente como una función de soporte”.

El compliance corporativo ocupó buena parte de las discusiones, y no por azar: su transformación de obligación regulatoria a palanca estratégica fue uno de los hilos conductores del día.

Felipe Payán, Senior Corporate Legal Counsel and Compliance Officer de Avaya, lo resumió así: “El compliance corporativo ha evolucionado hasta convertirse en un elemento estratégico dentro de las organizaciones, no solo para gestionar riesgos, sino como un verdadero valor agregado que contribuye al posicionamiento y la competitividad en el mercado. Además, este tipo de espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y conocimiento; contar con panelistas de este nivel y una organización excepcional eleva significativamente la calidad del debate”.

La gestión preventiva de riesgos fue otro de los puntos de mayor convergencia, con voces provenientes sobre todo del sector industrial y de infraestructura, donde los errores de anticipación tienen consecuencias especialmente costosas.

Martín Posada, Legal & Compliance Director Northern South America de Bureau Veritas Group, planteó: “Es clave anticipar los riesgos desde la gestión legal, integrando el análisis jurídico en la operación del negocio y fortaleciendo la capacidad preventiva de las organizaciones”.

Juan Arévalo, gerente Legal, Área Legal y Compliance de Scania Commercial Operations, compartió una visión similar: “Es fundamental lograr una mayor integración entre las áreas legales y operativas, de manera que la toma de decisiones sea más eficiente y esté alineada con la gestión de riesgos de la compañía”.

Por su parte, Nelly Zegarra, directora legal para Colombia y Venezuela de PepsiCo, explicó que al hablar de impuestos se debe tener una mirada 360º e interdisciplinaria: "La planeación tributaria no es solamente un trabajo del área de impuestos, sino de las áreas legales que participan en estrategia tributaria, planeamiento o incluso en etapas de procedimientos tributarios. Las gerencias legales juegan un rol fundamental en aspectos tributarios, ya que pueden diseñar una estrategia que permita el cuidado de la empresa y de los recursos, el negocio, la reputación y la defensa ante las autoridades".

Pero quizás lo más valorado por los asistentes no fue ningún contenido en particular, sino la posibilidad de conversar con pares que enfrentan desafíos similares en contextos distintos. Ese intercambio, difícil de replicar en otros formatos, resultó ser, para muchos, el verdadero valor del foro.

La diversidad de sectores representados -energía, tecnología, automoción, industria, servicios- enriqueció el debate y puso de relieve algo que quizás ya se intuía pero que el foro confirmó: la complejidad del entorno empresarial ya no distingue industrias. Las áreas legales, en todas ellas, se ven obligadas a evolucionar a un ritmo que antes les era ajeno.

Esta edición del Foro Gerencias Legales deja, además, una señal clara sobre su propio lugar en el ecosistema jurídico regional: se ha convertido en una cita de referencia para quienes lideran las funciones legales en América Latina, en un momento en que regulación, tecnología y sostenibilidad están reescribiendo las reglas desde adentro.

Bogotá se consolida así como un hub clave para el análisis de las tendencias jurídicas que marcarán el futuro de la región, con un protagonismo creciente de las áreas legales en la competitividad y el crecimiento de las empresas.

El evento contó con el patrocinio de diferentes firmas como Esguerra JHR, Akerman, Pinilla, González & Prieto, McDermott Will & Emery, Fabio Humar Abogados, Posse Herrera Ruiz, OlarteMoure y King Salomón, que respaldaron un espacio de debate centrado en los principales desafíos jurídicos del entorno empresarial en Colombia y América Latina.

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