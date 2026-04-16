El ICAM presenta "Extranjería es Abogacía", una iniciativa multimedia para visibilizar la labor de los profesionales especializados

Con esta nueva campaña, la institución reafirma su compromiso con la abogacía de Extranjería y con las personas extranjeras.

El Colegio reivindica el papel de la abogacía de Extranjería ante la entrada en vigor del nuevo proceso.

Coincidiendo con la entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, regulado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ponen en marcha la campaña “Extranjería es Abogacía”, con la que pretende reforzar la visibilidad de la abogacía especializada y trasladar a la ciudadanía la importancia de contar con asesoramiento jurídico cualificado en todo el proceso de regularización extraordinaria.

Se trata una campaña multimedia, divulgativa y de sensibilización, con presencia en redes sociales, un spot audiovisual, infografías explicativas y otros materiales informativos destinados a explicar de forma clara y accesible los elementos clave del nuevo proceso.

La campaña contará, además, con testimonios de abogados y abogadas de Extranjería, que aportarán su experiencia directa sobre la complejidad de estos procedimientos y sobre la relevancia de una asistencia letrada especializada. Con ello, el ICAM busca no solo respaldar y poner en valor el trabajo de estos profesionales, sino también contribuir a que las personas afectadas identifiquen la importancia de acudir a especialistas para garantizar trámites seguros, rigurosos y con plenas garantías.

“El objetivo de esta campaña es doble: reconocer públicamente la labor de la abogacía de Extranjería y ofrecer a la ciudadanía información útil y comprensible en un momento de especial trascendencia”, ha señalado Emilio Ramírez, Diputado del ICAM responsable de extranjería. “Queremos visibilizar que detrás de cada expediente hay derechos, garantías y situaciones personales complejas que requieren acompañamiento jurídico especializado”.

Las claves de la reforma

El proceso tiene carácter excepcional y plazo cerrados. Dirigido a dos grupos:

Solicitante de protección internacional sin resolver. Persona en situación irregular.

Donde se exigirá estar en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido en España al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales, entre otros. Además, la autorización de residencia habilitará automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.

Implicación activa

El ICAM ha recordado su implicación activa en la preparación del proceso de regularización extraordinaria con acciones de formación, coordinación y preparación técnica: ha celebrado sesiones informativas para colegiados, un encuentro de trabajo con representantes de 40 consulados. A ello se suma la labor permanente del Servicio de Orientación Jurídica y de la Asistencia Jurídica Gratuita, así como sus servicios específicos en extranjería, lo que refuerza el compromiso del ICAM con el acceso al Derecho de las personas migrantes.

Ahora, con esta nueva campaña, la institución reafirma su compromiso con la abogacía de Extranjería y con las personas extranjeras, recordando que solo a través de una asistencia letrada sólida pueden garantizarse procedimientos seguros, rigurosos y plenamente respetuosos con el marco legal.

Materiales de la campaña

Vídeo spot de la campaña "Extranjería es Abogacía": https://youtu.be/UeAISaXgyys

Infografía

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