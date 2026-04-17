BALDER factura 28,8 millones de euros en 2025, un 5% más que el año anterior

BALDER impulsa un crecimiento del 5 % sin ampliar plantilla gracias a la implantación de “Agentic AI”.

BALDER, despacho especializado en Propiedad Industrial, Patentes y Marcas, continúa su trayectoria ascendente. Fundado en 2012 con un equipo inicial de nueve personas, la firma ha alcanzado en 2025 una facturación de 28,8 millones de euros, lo que representa un incremento de algo más del 5% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en que buena parte del sector avanza impulsado por fondos de inversión o mediante la integración de otras firmas, BALDER destaca por haber construido su crecimiento de forma íntegramente orgánica. En estos 14 años, la firma no ha recurrido ni a capital externo ni a la compra de despachos, y consolida así un modelo propio, genuino y sostenido sobre la excelencia profesional, la confianza de sus clientes y la fortaleza de su equipo.

Agentes de IA

Este crecimiento ha tenido lugar sin necesidad de ampliar la plantilla para acompañar el incremento de la facturación, gracias a la implantación de agentes de IA, fiel a su apuesta por la innovación, que han permitido automatizar procesos administrativos, y a la mejora continua de la eficiencia interna. En paralelo, la firma mantiene su impulso en diversidad y representación, con un aumento de la representación femenina en el equipo, que alcanza ya el 81,5 % de la plantilla. Actualmente, BALDER cuenta con 103 profesionales, incluidos 10 socios y 21 asociados, lo que refleja su evolución sostenida en poco más de una década.

Con una proyección global, BALDER presta servicios a clientes nacionales e internacionales y cuenta con un equipo multicultural formado por profesionales de más de 15 nacionalidades que dominan 12 idiomas. En España, dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Santander, y en Latinoamérica en México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, y promueve un modelo de trabajo híbrido que combina la presencialidad con el trabajo remoto desde diversos puntos de España, Europa y Latinoamérica.

En los últimos años, BALDER ha reforzado su posicionamiento en rankings de referencia del sector, como IAM, WTR, MIP Stars, Chambers, Expansión Jurídico, etc. Desde 2020, forma también parte del prestigioso ranking de Financial Times, reconocimiento que avala su crecimiento, solidez y excelencia profesional. Es un despacho especializado en materia de Propiedad Industrial, fundado en 2012 y con una marcada vocación internacional que cuenta con más de 105 profesionales especializados en distintas materias.

La firma tiene presencia en Madrid, Barcelona, Bilbao y Santander y en Latinoamérica en México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y ha sido reconocido por los rankings nacionales e internacionales especializados más prestigiosos tales como WTR 1000, IAM, Chambers y Managing IP o Expansión Jurídico.

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